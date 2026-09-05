Убивает за полчаса: Как распознать бледную поганку, похожую на зелёную сыроежку

В трети шляпки бледной поганки содержится смертельная доза яда, способная убить взрослого человека за три дня, а ребёнок при отравлении погибает в интервале от 20 до 30 минут, предупредил миколог Михаил Вишневский.

«Ребёнок при отравлении бледной поганкой умирает в интервале от 20 до 30 минут, причём очень тяжело: возникают сильная интоксикация, пена изо рта и судороги», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Смертельно опасный гриб похож на зелёную сыроежку. Их часто путают из-за схожих шляпок. Распознать бледную поганку можно по ножке. Главные отличительные признаки — кольцо в верхней части и клубень в виде мешочка ниже, поэтому при сборе важно срезать гриб вместе с ножкой.

Серебряная ложка, зубчик чеснока или луковица при варке грибов никак не помогают определить ядовитый вид. Даже съедобный гриб может вызвать потемнение серебра или окрасить чеснок в синий цвет. Лучше изучить ядовитые виды своего региона и не брать грибы, вызывающие сомнения, заключил специалист.

Ранее в семи регионах России более 30 человек отравились грибами. Токсины, содержащиеся в бледной поганке, сохраняют свои смертоносные свойства даже после длительного кипячения, что делает этот гриб одним из самых опасных в российских лесах.