В Татарстане семья с ребёнком попала в реанимацию из-за картошки с поганкой

Семейный ужин с жареной картошкой и грибами обернулся тяжёлым отравлением для трёх жителей Татарстана. Женщина и ребёнок остаются в реанимации, мужчину уже перевели в обычную палату, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Грибы семья собрала самостоятельно. Родители думали, что принесли из леса маслята и сыроежки, не заметив среди них смертельно ядовитую бледную поганку. Вскоре после еды всем стало плохо, пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние матери и ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, отца удалось стабилизировать.

С начала 2026 года в больницы Татарстана с отравлением бледной поганкой поступили уже 26 человек. Медики предупреждают, что симптомы могут проявиться не сразу. При появлении рвоты и диареи после грибов, даже без температуры, необходимо немедленно вызвать скорую помощь — промедление может стоить жизни.

Бледную поганку легко перепутать с сыроежкой или шампиньоном: её выдают белые пластинки, кольцо-«юбочка» на ножке и вольва у основания. Содержащиеся в грибе аматоксины поражают печень и не разрушаются при варке, жарке, сушке или мариновании. Первые признаки интоксикации могут появиться через 6–24 часа, когда яд уже действует в организме.