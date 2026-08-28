Температура под 40 и рвота: Мальчик отравился после похода в самарский «Суперленд»

Восьмилетнему мальчику стало плохо спустя несколько часов после посещения семейного активити-парка «Суперленд» в Самаре. Его мать предполагает, что ухудшение самочувствия могло быть связано с едой, которую ребёнок ел в заведении, рассказала женщина телеграм-каналу «SHOT ПРОВЕРКА».

Маленький мальчик отправился в самарском «Суперленде». Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

24 августа семья пришла в парк в ТРК «Космопорт». За два часа мальчик успел поиграть, а также поел картошку фри и наггетсы. По словам матери, уже ночью ребёнок пожаловался на сильную боль в животе. Затем начались многократная рвота и диарея, а температура поднялась почти до 40 градусов.

На следующий день состояние мальчика заметно улучшилось и симптомы практически исчезли. Однако ещё через сутки высокая температура, как утверждает женщина, вернулась.

Мать ребёнка заявила, что подобное в её семье происходит после посещения «Суперленда» уже не впервые. По её словам, год назад старший сын после похода в тот же развлекательный центр почувствовал себя плохо с похожими симптомами.

Кроме того, женщина утверждает, что слышала аналогичные истории от знакомых: после посещения парка у их детей также возникала рвота.

В июне похожие симптомы — высокую температуру, рвоту, диарею и боли в животе — выявили у посетителей кафе в Камышине. Life.ru сообщал, что после употребления роллов госпитализировали 18 человек, среди которых были дети.