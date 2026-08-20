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20 августа, 10:25

В барнаульском парке «Арлекино» чаша с детьми оторвалась на полном ходу

SHOT ПРОВЕРКА: В барнаульском парке с карусели упала чаша с двумя детьми

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

В барнаульском парке «Арлекино» во время работы карусели «Ассорти» от конструкции отвалилась чаша с двумя мальчиками внутри — пострадали дети 2 и 11 лет. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Как пишут журналисты, когда карусель разогналась, чаша сорвалась с крепления, полетела вниз и ударилась об ограждение. Обоих детей отправили в больницу. Сейчас за их состоянием следят врачи.

По данным телеграм-канала, это не единственное происшествие в парке. На разных аттракционах «Арлекино» посетительница вываливалась из кабины вместе с ремнём безопасности, девятилетняя девочка из-за поломки застряла на высоте, а у «Дракончиков» прямо во время движения слетел подголовник. На «Американских горках» люди застревали из-за изношенного подшипника.

Жительница Барнаула Надежда Иващенко рассказала ещё об одном случае: футболку её сына затянуло в сломанный механизм, и мальчик получил порезы на животе.

До этого прокуратура через суд пыталась временно закрыть «Американские горки» и «Круговой обзор» из-за нарушений безопасности. В администрации парка при этом уверяли, что технику проверяют каждый день, а раз в год проводят полное обследование.

Известно, что после падения чаши следователи завели уголовное дело и назначили экспертизы.

В Сочи на аттракционе пострадали три человека из-за оторвавшейся вагонетки
В Сочи на аттракционе пострадали три человека из-за оторвавшейся вагонетки

Также ранее сообщалось о происшествии в Тюмени. Там из кабины аттракциона в городском парке выпала 19-летняя девушка. По данным регионального управления СК, всё случилось на высоте, а скорую вызвали прохожие. Пострадавшую госпитализировали, следователи изъяли записи камер и документы о вводе аттракциона в работу, после чего возбудили уголовное дело.

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Вероника Бакумченко
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