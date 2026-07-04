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4 июля, 16:00

В Сочи на аттракционе пострадали три человека из-за оторвавшейся вагонетки

Три человека пострадали при инциденте на аттракционе в сочинском парке «Ривьера». О начале прокурорской проверки сообщили в пресс-службе ведомства Краснодарского края.

Три человека пострадали в Сочи на аттракционе. Видео © Telegram /ЧП Сочи

В надзорном органе уточнили, что среди получивших травмы есть девушка, которой в день происшествия исполнилось 18 лет. Специалистам предстоит оценить, как эксплуатировалась аттракционная техника, и после этого при наличии оснований принять меры реагирования.

По сведениям из местных пабликов, во время движения состава от первой вагонетки что-то оторвалось. В этот момент в ней находились три человека, и конструкция упала вниз. Сначала очевидцы сообщали лишь об одном травмированном посетителе.

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Ранее сообщалось, что порыв ветра подхватил надувной батут с находившимися внутри детьми на севере Таджикистана, один ребёнок погиб. Происшествие случилось вечером 1 июня на побережье Кайраккумского водохранилища в городе Гулистон. Резким порывом стихии конструкцию вырвало из креплений и потащило прямо к воде. Травмы получили шестеро детей. Десятилетний ребёнок скончался в больнице, ещё пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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Обложка © Telegram /ЧП Сочи

Юлия Сафиулина
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