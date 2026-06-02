2 июня, 15:14

В Таджикистане ветер оторвал от земли батут с детьми, один ребёнок погиб

На севере Таджикистана разыгралась трагедия: порыв ветра оторвал от земли надувной аттракцион вместе с находившимися внутри детьми, один из них погиб. Информацию о случившемся подтвердил глава пресс-центра местного комитета по ЧС Ориф Нозимиён.

Батут был установлен на побережье Кайраккумского водохранилища в городе Гулистон. В первый день лета, ближе к вечеру, стихия вырвала конструкцию из креплений и понесла её прямо к воде.

«Пострадали шесть детей: один ребёнок 10 лет скончался в больнице, ещё пять получили травмы», — сообщил представитель ведомства.

Осенью прошлого года похожий случай фиксировался уже в России, но тогда, к счастью, обошлось без жертв. В Уфе на детской площадке в Кировском районе под подростками рухнул батут — один из пострадавших оказался в больнице с сотрясением мозга и переломами двух костей.

Юрий Лысенко
