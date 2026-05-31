Рафтинговая лодка затонула на Ангаре: один человек погиб, ребёнка унесло течение

В реке Ангара, рядом с Иркутском, перевернулась во время заплыва рафтинговая лодка с ребёнком на борту. Как сообщает SHOT, погиб один человек — его тело уже достали из воды. Находившиеся в лодке в момент ЧП были без спасжилетов.

Очевидцы трагедии успели спасти троих взрослых, одного из них пытались реанимировать, но безуспешно. Сейчас ведутся поиски ребёнка, который также находился в лодке. Предварительно, несовершеннолетнего могло унести течением.

Ранее сообщалось, что водолазы обнаружили и извлекли из реки тело мальчика, утонувшего 25 мая в Большом Кинеле под Бугурусланом. Операция проходила с участием волонтёров аквакорпуса.