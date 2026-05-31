Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 07:50

Рафтинговая лодка затонула на Ангаре: один человек погиб, ребёнка унесло течение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

В реке Ангара, рядом с Иркутском, перевернулась во время заплыва рафтинговая лодка с ребёнком на борту. Как сообщает SHOT, погиб один человек — его тело уже достали из воды. Находившиеся в лодке в момент ЧП были без спасжилетов.

Очевидцы трагедии успели спасти троих взрослых, одного из них пытались реанимировать, но безуспешно. Сейчас ведутся поиски ребёнка, который также находился в лодке. Предварительно, несовершеннолетнего могло унести течением.

Россиянин утонул у подножия 50-метрового водопада в Грузии
Россиянин утонул у подножия 50-метрового водопада в Грузии

Ранее сообщалось, что водолазы обнаружили и извлекли из реки тело мальчика, утонувшего 25 мая в Большом Кинеле под Бугурусланом. Операция проходила с участием волонтёров аквакорпуса.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar