19-летняя девушка выпала из кабины аттракциона в Тюмени

В Тюмени возбуждено уголовное дело после падения 19-летней девушки из кабины аттракциона в городском парке. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Инцидент произошёл на высоте. Прохожие вызвали скорую помощь.

В Тюмени возбудили дело после падения девушки с аттракциона в парке. Видео © Max / СУ СК России по Тюменской области

Пострадавшая госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения и документы о вводе аттракциона в эксплуатацию. Проводятся допросы очевидцев.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие установит причины и обстоятельства произошедшего, а также оценит действия ответственных за безопасность эксплуатации аттракциона.

Ранее в парке Disney World в Орландо (штат Флорида) скончался 54-летний посетитель. Ему резко стало плохо во время катания на аттракционе It's a Small World. Во время поездки у мужчины, имевшего ранее диагностированное заболевание, возникла острая сердечная проблема.