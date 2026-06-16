В Камышине 18 человек госпитализированы после употребления роллов

В Камышине Волгоградской области 18 человек попали в инфекционную больницу после употребления роллов из кафе «ЕвроАзия». У пострадавших предварительно диагностирован сальмонеллёз. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Под Волгоградом 18 человек госпитализированы после отравления роллами из кафе. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКЕ

Первые признаки заболевания у посетителей появились после 8 июня — сразу у нескольких клиентов, заказавших роллы в кафе и на доставку. Симптоматика у пострадавших оказалась схожей: высокая температура, сильная рвота, диарея и выраженные боли в животе. Среди госпитализированных есть дети — в больницу доставлены как минимум шестеро несовершеннолетних.

Один из клиентов рассказал, что после ужина навынос плохо стало сразу обоим членам семьи, и им потребовалась госпитализация. Другая пострадавшая сообщила о продолжительной рвоте в течение четырёх дней и сохраняющихся болях, мешающих нормальному сну. После инцидента заведение «ЕвроАзия» временно прекратило работу, сославшись на «технические причины».

По словам клиентов, администрация кафе не реагировала на жалобы и блокировала недовольных пользователей. Пострадавшие готовят обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру и судебные инстанции.

Ранее в башкирском городе Кумертау десятки человек пожаловались на симптомы пищевого отравления после поминального обеда в заведении «Остерия». Ухудшение самочувствия у присутствовавших произошло резко и уже к вечеру после мероприятия.