Суд закрыл кафе в Пятигорске на 80 дней после массового отравления

Пятигорский городской суд приостановил работу кафе на 80 суток после массового отравления. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Ставропольского края.

По данным суда, дело рассматривали по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Решение касается кафе, которое, предварительно, посещали жители города перед госпитализацией.

«Пятигорским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.6. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Постановлением суда в отношении кафе принято решение о временном приостановлении его деятельности на срок 80 суток», — говорится в сообщении.

Специалисты должны устранить нарушения, которые суд связал с организацией питания.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией. Предварительно, все они посещали одно кафе. В региональном управлении Роспотребнадзора после проверки сообщили о маркерах сальмонелл у пациентов. Позднее в минздраве Ставропольского края заявили, что число отравившихся выросло до 70 человек.