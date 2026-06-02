Беременная россиянка готовит иск после отравления в кафе Пятигорска

Среди пострадавших после массового отравления в кафе Пятигорска оказалась беременная женщина. Виктория Соловьева, которую госпитализировали с острой кишечной инфекцией, рассказала, что намерена обратиться в суд. По словам пострадавшей, она ела в заведении 30 мая, а уже в ночь на 31-е ей стало плохо. Женщина уточнила, что из-за беременности не может получать полноценное лечение.

«Поели в этом кафе 30 числа, 31-го ночью стало плохо, и по сей день плохо. Лечение полноценное мне нельзя, так как беременна», — рассказала Соловьева нашим коллегам из ТАСС.

Она отметила, что врачи оказывают ей помощь и поддержку. При этом больше всего женщина переживает не за себя, а за будущего ребёнка.

«Я не за себя так переживаю, как за плод, это страшная болезнь. И какие могут быть последствия никто не знает», — сказала Виктория. По её словам, пока она не может есть и пьёт только чай.

Пострадавшая заявила, что будет подавать иск к заведению через адвоката.

Сальмонеллёз — кишечная инфекция, которая чаще всего передаётся через заражённые продукты: мясо, яйца, птицу, молочные изделия или блюда, где нарушены правила хранения и приготовления. Обычно болезнь сопровождается диареей, болью в животе, температурой, тошнотой и рвотой.

Для беременных такая инфекция опасна прежде всего из-за риска обезвоживания. При сильной рвоте и диарее организм быстро теряет жидкость, а во время беременности это может ухудшать общее состояние женщины и требовать более внимательного наблюдения врачей. При признаках обезвоживания, высокой температуре, частой рвоте, крови в стуле или диарее дольше трёх дней нужно обращаться за медицинской помощью.

Есть и другая сложность: не все препараты можно свободно применять во время беременности, поэтому лечение подбирают осторожнее. В тяжёлых случаях сальмонеллёз может приводить к осложнениям, включая попадание бактерий в кровь, поэтому будущим матерям особенно важно не заниматься самолечением и сразу сообщать врачам о своём состоянии