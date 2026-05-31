Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 19:28

СК возбудил уголовное дело после отравления 36 человек в кафе Пятигорска

Уголовное дело возбудили в Пятигорске после массового отравления в кафе. Расследование идет по нарушению санитарных правил, которое привело к массовому заболеванию людей. Среди трёх десятков пострадавших двое детей.

«Количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе 2 детей 14 и 5 лет; 5 человек отказались от госпитализации», указано в сообщении СУ СК по Ставропольскому краю.

СК Расследует отравление в кафе Пятигорска. Видео © СУ СК по Ставропольскому краю

Следователи вместе с Роспотребнадзором осмотрели кафе. Они изъяли образцы продукции и назначили экспертизы.

Названа причина массового отравления в кафе в Пятигорске
Названа причина массового отравления в кафе в Пятигорске

Наапомним, в кафе Пятигорска произошло массовое отравление острой кишечной инфекцией. Причины выясняют специалисты Роспотребнадзора. В краевом управлении уточнили, что у девяти пациентов нашли маркеры сальмонелл. Точка питания приостановила работу.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © СУ СК по Ставропольскому краю

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar