Названа причина массового отравления в кафе в Пятигорске
Роспотребнадзор: У девяти отравившихся в кафе в Пятигорске нашли сальмонеллу
У девяти пациентов, госпитализированных после массового отравления в Пятигорске, обнаружены маркеры сальмонелл. Об этом сообщило краевое управление Роспотребнадзора, подчеркнув, что продолжается эпидемиологическое расследование.
«У девяти заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в Пятигорске на данный момент зарегистрировано 10 случаев острых кишечных инфекций. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что все заболевшие посещали одно и то же заведение паназиатской кухни. Среди отравившихся детей нет. Следственное управление СК России проводит проверку.
