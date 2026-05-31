Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 10:51

Названа причина массового отравления в кафе в Пятигорске

Роспотребнадзор: У девяти отравившихся в кафе в Пятигорске нашли сальмонеллу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У девяти пациентов, госпитализированных после массового отравления в Пятигорске, обнаружены маркеры сальмонелл. Об этом сообщило краевое управление Роспотребнадзора, подчеркнув, что продолжается эпидемиологическое расследование.

«У девяти заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований», — говорится в сообщении ведомства.

Не только яйца: Что переносит сальмонеллу и почему летом стоит быть особенно бдительным
Не только яйца: Что переносит сальмонеллу и почему летом стоит быть особенно бдительным

Всего в Пятигорске на данный момент зарегистрировано 10 случаев острых кишечных инфекций. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что все заболевшие посещали одно и то же заведение паназиатской кухни. Среди отравившихся детей нет. Следственное управление СК России проводит проверку.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar