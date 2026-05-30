В Пятигорске проводят проверку после вспышки кишечной инфекции

В Пятигорске проводится доследственная проверка по факту госпитализации девяти человек с признаками кишечного заболевания. Об этом сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю на платформе MAX.

В субботу глава города Дмитрий Ворошилов проинформировал, что все пострадавшие, предположительно, посещали одно и то же кафе. Среди заболевших детей нет.

«В следственном отделе по городу Пятигорск СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей)», — сказано в заявлении.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц. На время разбирательства точка питания временно закрыта.

