В Пятигорске закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своём канале в «Максе», что после госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией администрация города приняла решение о закрытии кафе. По словам Ворошилова, среди госпитализированных детей нет.

«Заведение закрыто. <…> Связался с главным врачом, всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Напомним, девять человек попали в инфекционную больницу Пятигорска с острой кишечной инфекцией, предварительно все они питались в одном и том же заведении. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления.