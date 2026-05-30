30 мая, 19:26

В Пятигорске закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своём канале в «Максе», что после госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией администрация города приняла решение о закрытии кафе. По словам Ворошилова, среди госпитализированных детей нет.

«Заведение закрыто. <…> Связался с главным врачом, всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Напомним, девять человек попали в инфекционную больницу Пятигорска с острой кишечной инфекцией, предварительно все они питались в одном и том же заведении. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления.

Алена Пенчугина
