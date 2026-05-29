В Чувашии шестеро детей попали в больницу с отравлением после застолья с арбузом

В Чувашии шестеро детей в возрасте от 5 до 14 лет попали в инфекционное отделение Канашской центральной районной больницы после семейного застолья. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, по предварительной версии, причиной отравления мог стать арбуз.

Накануне дети гостили у родственников в одной из деревень округа. Самочувствие у них резко ухудшилось именно после того, как они съели арбуз. Однако врачи не спешат с окончательными выводами, поскольку на столе были и другие угощения, включая шашлык и фрукты. У всех пострадавших взяли анализы для точного определения источника отравления.

Сейчас детям поставили капельницы, они проходят необходимое лечение. Состояние пациентов заметно улучшилось. Под медицинским наблюдением они останутся ещё примерно пять-шесть дней.

В Минздраве республики подтвердили, что все шестеро госпитализированы и получают необходимую помощь в стационаре. Главный внештатный диетолог ведомства Алина Степанова предостерегла от покупки ранних бахчевых.

«Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжёлым пищевым отравлениям, особенно у детей», — ответила она.

Ранее сообщалось, что в индийском Мумбаи целая семья скончалась после того, как съела арбуз, купленный на рынке. Предварительная версия — плод мог быть напичкан химикатами при выращивании или попросту испортился. В полиции признались, что впервые сталкиваются с летальным исходом от подобного отравления. Назначены экспертизы.