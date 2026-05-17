Нитратная бомба: Эксперт объяснила, почему ранние арбузы лучше не покупать

Ранние арбузы, появляющиеся в конце мая и начале лета, не всегда опасны, но чаще вызывают вопросы о качестве и условиях выращивания. Главный риск связан не столько с нитратами, сколько с нарушением санитарии, логистики и попыткой ускорить созревание плодов, сообщила «Газете.ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

«Миф о том, что все ранние арбузы «накачаны химией», не случайный. В начале сезона часть плодов действительно выращивают с удобрениями и стимуляторами роста, чтобы быстрее вывести их на рынок. Сегодня же ранние арбузы появляются благодаря теплицам, южным регионам и импорту», — отметила эксперт.

Нитраты сами по себе растению необходимы, но превышение допустимой нормы может быть опасно для детей, беременных и людей с заболеваниями ЖКТ и сердца. На практике чаще проблема — бактерии и неправильное хранение. Арбуз с высоким содержанием воды и сахара быстро становится средой для размножения микроорганизмов, особенно если плод лежит на жаре, у дороги или повреждён. Разрезанные арбузы без охлаждения — отдельная зона риска.

Визуальные признаки низкокачественного плода: слишком яркая глянцевая мякоть, желтоватые прожилки, водянистая структура и отсутствие арбузного запаха. Однако определить нитраты «на глаз» невозможно. Сезонный пик натуральных арбузов в России — август, ближе к этому времени вероятность безопасной покупки выше.

Если вы хотите арбуз уже сейчас, то лучше купить его в официальном магазине. Он должен быть целым, без всяких вмятин и трещин, подчеркнула собеседница.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Индии целая семья насмерть отравилась арбузом, купленным на местном рынке. Врачи приложили все усилия, но не смогли никого из них спасти. Теперь эксперты выясняют, что именно убило членов семьи.