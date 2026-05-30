В Пятигорске девять человек госпитализированы с кишечной инфекцией после кафе

Девять человек попали в инфекционную больницу Пятигорска с острой кишечной инфекцией, предварительно все они питались в одном и том же заведении. Об этом в своём канале на платформе «Макс» сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, пострадавшие являются клиентами одного из городских кафе. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Чувашии шестеро детей в возрасте от 5 до 14 лет попали в инфекционное отделение Канашской центральной районной больницы после семейного застолья. По предварительной версии, причиной отравления мог стать арбуз. Накануне дети гостили у родственников в одной из деревень округа. Самочувствие у них резко ухудшилось именно после того, как они съели арбуз.