В Пятигорске 33 человека отравились в кафе, среди пострадавших есть дети

По последним данным, 33 человека пострадали от острой кишечной инфекции в одном из кафе Пятигорска. По данным «Базы», пятерым помощь оказали на месте, а 28 пациентов, включая семью с двумя маленькими детьми, были госпитализированы.

После визита в ресторан «Мао Бао» у 12-летнего мальчика поднялась температура и начались частые позывы в туалет, вскоре аналогичные симптомы проявились и у его отца. У матери и 5-летней дочери возникли сильные схваткообразные боли в животе. Женщина рассказала, что семья съела совсем немного — всего по одной булочке бао: с креветкой и с лососем.

Основную часть пациентов доставили в больницу накануне, ещё нескольких человек увезли на скорой прямо из дома. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.