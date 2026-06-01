Число госпитализированных из-за отравления в кафе Пятигорска выросло до 50

Число госпитализированных после массового отравления в кафе Пятигорска выросло до 50 человек. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края.

Первые пациенты с острой кишечной инфекцией обратились к врачам 30 мая. Сначала сообщалось о девяти госпитализированных, после чего власти закрыли заведение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.