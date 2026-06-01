Число госпитализированных из-за отравления в кафе Пятигорска выросло до 50
Число госпитализированных после массового отравления в кафе Пятигорска выросло до 50 человек. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края.
Первые пациенты с острой кишечной инфекцией обратились к врачам 30 мая. Сначала сообщалось о девяти госпитализированных, после чего власти закрыли заведение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, в одном из кафе Пятигорска зафиксировали массовое отравление острой кишечной инфекцией. Причины вспышки устанавливают специалисты Роспотребнадзора. В краевом управлении сообщили, что у девяти пациентов выявили маркеры сальмонеллы.
