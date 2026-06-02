В Пятигорске число отравившихся в кафе выросло до 70

В Пятигорске число пострадавших после массового отравления в кафе выросло до 70 человек. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края.

По данным ведомства, 59 пациентов находятся в стационаре, ещё 11 были отпущены на амбулаторное лечение. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ситуация остаётся на контроле, приводит заявление ведомства РИА «Новости».