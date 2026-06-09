Десятки человек отравились после поминок в башкирском кафе

В башкирском городе Кумертау несколько десятков человек получили пищевое отравление после траурного обеда в заведении «Остерия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Десятки людей попали в больницу после обеда в кафе «Остерия» в Башкирии. Фото © Telegram / Mash Batash

Одна из пострадавших рассказала, что у всех участников поминального обеда к вечеру состояние здоровья внезапно и сильно ухудшилось. Двое человек из общей массы присутствовавших были доставлены в инфекционный стационар больницы, тогда как остальные отказались от госпитализации и остались отлёживаться дома: у этих людей зафиксировали высокую температуру тела, приступы рвоты и жидкий стул.

После произошедшего граждане составили коллективное обращение и направили его в региональное управление Роспотребнадзора. Согласно предварительной версии, которую выдвинули сами отравившиеся, источником проблем могла послужить несвежая начинка внутри мясных котлет — с большой вероятностью, это были зразы.

Владельцы и сотрудники кафе «Остерия» высказали твёрдое убеждение в том, что их заведение не имеет отношения к отравлению людей, и посетители пострадали совсем по другой причине.

Ранее в Москве семья сообщила о массовом отравлении после заказа роллов из «Якитории» на бульваре Дмитрия Донского. Они оформили доставку почти на четыре тысячи рублей. На следующий день после употребления пищи нескольким членам семьи стало плохо.