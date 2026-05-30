Семья с ребёнком отравилась роллами из «Якитории» в Москве

В Москве семья заявила о массовом отравлении после заказа роллов из ресторана «Якитория» на бульваре Дмитрия Донского. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, доставка почти на 4 тысячи рублей была оформлена 23 мая, а уже на следующий день нескольким людям стало плохо.

Сильнее всего пострадала 8-летняя дочь. У девочки и её отца поднялась температура выше 39 градусов, начались рвота, диарея и резкие боли в животе. Похожие симптомы появились и у друзей семьи, а также у их детей 13 и 14 лет.

Ребёнку несколько раз вызывали скорую помощь, после чего её госпитализировали в ИКБ № 1 с выраженным обезвоживанием. Лабораторные анализы показали у девочки сальмонеллу. Сейчас она остаётся в стационаре, получает антибактериальную терапию и, по словам матери, пробудет под наблюдением врачей ещё несколько дней.

Медики предупредили семью, что восстановление после инфекции может растянуться надолго — вплоть до года. Остальные пострадавшие перенесли болезнь легче, однако некоторые симптомы, по их словам, сохраняются до сих пор.

Семья уже направила ресторану досудебную претензию почти на миллион рублей. В неё включили стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсацию морального вреда ребёнку и её отцу. В «Якитории» принесли извинения и предложили обратиться в страховую компанию для урегулирования ситуации.

Ранее в Москве сообщалось ещё об одном инциденте с суши и роллами. Двое детей отравились после обеда в суши-баре «Ёбидоёби» на Новокузьминской улице. Женщина пришла туда вместе с дочками 9 и 12 лет, а спустя несколько часов после еды у девочек начались сильные боли в животе и диарея. Симптомы держались несколько дней.