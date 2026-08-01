Более 30 человек отравились грибами в семи регионах России

С начала летнего сезона в России зафиксировано свыше 30 случаев отравления грибами. Как выяснил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, в медицинские учреждения попали не менее 16 пострадавших.

География происшествий уже охватила семь регионов. По сведениям местных ведомств, за помощью к врачам обратился 31 человек. Самый крупный очаг зарегистрирован в Воронежской области, где пострадали 11 грибников. А в Липецкой области за пять суток отделение острых отравлений приняло сразу 9 пациентов.

Специалисты связывают массовые инциденты с тем, что люди ошибаются при сборе, путая съедобные грибы с ядовитыми, либо нарушают технологию приготовления. В Саратовской области причиной недомоганий стали консервированные маслята, приобретённые у частного продавца, а также самостоятельно собранные грибы, известные как синеножки.

Ранее профессор Дамир Удавлиев напомнил, что термическая обработка не способна обезвредить ядовитые грибы, вопреки распространённому заблуждению. Токсины, содержащиеся в них, особенно в бледной поганке, сохраняют свои смертоносные свойства даже после длительного кипячения. Дело в том, что аманитины бледной поганки обладают термостабильностью, и обычная варка не лишает их ядовитого действия.