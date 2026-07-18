Разбит смертельно опасный миф о «съедобности» ядовитых грибов после одного действия
Биолог Удавлиев напомнил, что ядовитые грибы нельзя есть даже после долгой варки
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Отваривание не делает ядовитые грибы безопасными. Содержащиеся в них токсины могут сохранять опасные свойства даже после длительной термической обработки. Особенно это касается бледной поганки. Её яд — аманитины — устойчив к воздействию высокой температуры.
«Токсины бледной поганки — аманитины — термостабильны: обычная термическая обработка не лишает их смертоносного действия», — предупредил доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев в беседе с ТАСС.
По его словам, не поможет и многократное кипячение со сливом воды. Распространённое мнение о том, что таким способом можно удалить любой яд, ошибочно. Предварительное приготовление используют лишь для отдельных условно съедобных видов. Например, у волнушек оно позволяет убрать горький млечный сок, отметил специалист.
Обезвредить смертельно опасные экземпляры таким способом невозможно. Бледную поганку нельзя употреблять ни после варки, ни в любом другом виде, подчеркнул Удавлиев.
Ранее Life.ru рассказал, что серый навозник, будучи вполне съедобным грибом, становится крайне опасным при употреблении вместе с алкоголем — такая комбинация гарантирует тяжёлое отравление. Летальный исход маловероятен, но лечиться придётся долго.
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