Грибные места Владимирской области в 2026 году: Куда ехать за белыми и какой двойник испортит всю корзину Оглавление Где искать грибы во Владимирской области: проверенные места Какие грибы растут во Владимирской области? Когда начинается грибной сезон во Владимирской области? Съедобные и ядовитые двойники: на что обратить внимание Какие грибы нельзя собирать во Владимирской области? FAQ: главное о грибах Владимирской области Где искать грибы во Владимирской области в 2026 году: проверенные места, сезон, какие виды растут, съедобные и ядовитые — гид от Life.ru. Грибы Владимирской области: где искать белые, лисички, маслята и опята в 2026 году? Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Владимирская область покрыта хвойными, лиственными и смешанными лесами, поэтому удачное место здесь найдётся и для охотников за белыми, и для любителей лисичек и опят. Life.ru рассказывает, куда отправиться с корзиной, когда начинается сезон и какие грибы нельзя собирать даже ради эффектного фото в 2026 году.

Где искать грибы во Владимирской области: проверенные места

Где искать грибы во Владимирской области: список мест в 2026 году. Белы гриб на фото © РИА Новости / Александр Кряжев

Грибная карта Владимирской области меняется от сезона к сезону, поскольку урожай зависит от дождей, температуры почвы и ночных заморозков. Поэтому ни одно направление не гарантирует полной корзины. Однако есть районы и населённые пункты, которые грибники регулярно называют наиболее перспективными. Life.ru собрал все места для грибной охоты, чтобы вам было проще планировать маршрут! Итак, где собирать грибы во Владимирской области?

Судогодский район. Одним из главных грибных направлений считаются леса в окрестностях села Мошок, посёлка Головино и деревни Ильино. Здесь встречаются сосновые боры, березняки и смешанные участки, поэтому рассчитывать можно на маслята, рыжики, лисички, подберёзовики и подосиновики. Белые грибы лучше искать не в густых зарослях, а на старых лесных дорогах, прогреваемых опушках и в местах, где соседствуют ели, берёзы и дубы.

Гусь-Хрустальный район. Леса Мещёры — одно из самых известных направлений для тихой охоты. В сосновых посадках растут маслята и рыжики, на смешанных участках попадаются лисички, белые и подосиновики. Однако местность здесь местами заболочена, поэтому лучше не уходить с понятных троп и заранее сохранить карту участка. Перед поездкой также необходимо проверить границы охраняемых территорий и действующие ограничения на их посещение.

Грибные места Судогодского района: леса у Мошка, Головина и Ильина во Владимирской области. © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Меленковский и Муромский районы. Южная и юго-восточная части области славятся обширными лесными массивами. Здесь ищут белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички и опята. В Муромском округе грибникам попадался и редкий коралловидный ежовик, но класть такую находку в корзину нельзя: вид занесён в региональную Красную книгу.

Собинский район и окрестности Шепелева. В лесах этого направления встречаются белые, подберёзовики и подосиновики. Особенно перспективны смешанные участки, края старых просек, низины после дождей и берёзовые рощи. При этом собирать грибы возле трасс и промышленных объектов нельзя: плодовые тела способны накапливать загрязняющие вещества.

Петушинский район и посёлок Сушнево. Это удобное направление для тех, кто планирует добираться из Москвы или Владимира. В окрестных лесах ищут подосиновики, опята, лисички и белые грибы. Популярность места имеет обратную сторону: рядом со станциями и дорогами грибников обычно много, поэтому стоит пройти глубже в лес, не забывая отмечать путь на карте.

Меленковский, Муромский и Собинский районы: грибные леса в окрестностях Шепелева. © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Суздальский и Юрьев-Польский районы. Лесных массивов здесь меньше, чем на юге области, однако на подходящих участках встречаются белые, подберёзовики, подосиновики и лисички. Ищите небольшие берёзовые рощи, дубравы и смешанные леса вдали от сельскохозяйственных полей и оживлённых дорог.

Ковровский, Вязниковский и Гороховецкий районы. Восточная часть области богата хвойными и смешанными лесами. Здесь встречаются маслята, подберёзовики, подосиновики, лисички и белые. После тёплых дождей грибы часто появляются в низинах, по краям просек и возле старых лесных дорог.

Александровский, Киржачский и Кольчугинский районы. В западной части региона чаще всего собирают подберёзовики, маслята, лисички и сыроежки. Молодые сосновые посадки стоит обследовать в поисках маслят, а смешанные леса — ради лисичек и крепких подберёзовиков.

Какие грибы растут во Владимирской области?

Грибы Владимирской области: какие виды можно найти в лесах в октябре 2026? Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Владимирские леса отличаются разнообразием. Здесь соседствуют сосновые боры, ельники, берёзовые рощи, дубравы и смешанные участки. Поэтому в пределах одного района можно собрать сразу несколько видов грибов. Но стоит помнить, что каждый вид связан с определёнными деревьями, почвой, уровнем влажности и освещённостью. Например, маслята чаще прячутся среди молодых сосен, подберёзовики выдают близость берёз, а белые грибы могут расти как в хвойном, так и в лиственном лесу.

Так какие же грибы можно найти во Владимирской области? Белые грибы растут в еловых, сосновых, берёзовых и дубовых лесах. Их ищут возле старых деревьев, на мшистых участках и светлых опушках.

растут в еловых, сосновых, берёзовых и дубовых лесах. Их ищут возле старых деревьев, на мшистых участках и светлых опушках. Подберёзовики предпочитают березняки и смешанные леса с большим количеством берёз.

предпочитают березняки и смешанные леса с большим количеством берёз. Подосиновики встречаются не только под осинами, но также рядом с берёзами, елями и дубами.

встречаются не только под осинами, но также рядом с берёзами, елями и дубами. Лисички растут группами в хвойных и смешанных лесах, часто прячутся под мхом и прошлогодней листвой.

растут группами в хвойных и смешанных лесах, часто прячутся под мхом и прошлогодней листвой. Маслята любят молодые сосновые посадки, песчаную почву, лесные дорожки и хорошо освещённые края полян.

любят молодые сосновые посадки, песчаную почву, лесные дорожки и хорошо освещённые края полян. Рыжики стоит искать в сосновых и еловых лесах, особенно среди молодой поросли.

стоит искать в сосновых и еловых лесах, особенно среди молодой поросли. Опята появляются на пнях, валежнике, ослабленных деревьях и вокруг старых корней.

появляются на пнях, валежнике, ослабленных деревьях и вокруг старых корней. Грузди, волнушки и подгруздки встречаются в лиственных и смешанных лесах, особенно на влажных участках.

встречаются в лиственных и смешанных лесах, особенно на влажных участках. Сыроежки и моховики распространены практически по всей области и растут в лесах разных типов.

Однако нужно учитывать, что урожайность одного и того же леса может заметно отличаться. Например, на сухом пригорке будет пусто, а в расположенной рядом влажной низине — десятки грибов. Также количество грибов зависит от времени года. Давайте разберём, когда во Владимирской области начинается грибной сезон?

Когда начинается грибной сезон во Владимирской области?

Грибы Владимирской области 2026: когда начинается сезон и от чего зависит урожайность леса? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Первые грибы могут появиться уже в конце весны, однако основной сезон во Владимирской области продолжается с июня до октября. Точные сроки каждый год сдвигаются в зависимости от осадков и температуры. Конец мая — июнь. После тёплых дождей появляются первые подберёзовики, подосиновики и маслята. Встречаются сморчки и строчки, но новичкам лучше их не собирать, потому что виды легко перепутать, а ошибки при определении и приготовлении могут привести к отравлению.

После тёплых дождей появляются первые подберёзовики, подосиновики и маслята. Встречаются сморчки и строчки, но новичкам лучше их не собирать, потому что виды легко перепутать, а ошибки при определении и приготовлении могут привести к отравлению. Июль. Начинается время лисичек, маслят, подберёзовиков и подосиновиков. При сочетании дождей и устойчивого тепла появляются первые заметные волны белых грибов.

Начинается время лисичек, маслят, подберёзовиков и подосиновиков. При сочетании дождей и устойчивого тепла появляются первые заметные волны белых грибов. Август — сентябрь. Это пик тихой охоты. В лесах растут белые, лисички, подосиновики, подберёзовики, грузди, волнушки, рыжики, маслята и осенние опята.

Это пик тихой охоты. В лесах растут белые, лисички, подосиновики, подберёзовики, грузди, волнушки, рыжики, маслята и осенние опята. Октябрь. Пока не начались устойчивые заморозки, можно найти поздние опята, рядовки, вёшенки и отдельные белые грибы.

После дождя грибнице обычно требуется несколько тёплых дней. Однако ориентироваться только на календарь бессмысленно, потому что продолжительная засуха способна остановить рост даже в разгар августа, а тёплая и влажная осень может продлить сезон до конца октября.

Съедобные и ядовитые двойники: на что обратить внимание

Какие грибы нельзя собирать: список опасных двойников. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Главное правило для новичков в грибной охоте заключается в внимательности и осторожности. Незнакомый или вызывающий сомнения гриб должен остаться в лесу. Проверять находку по одному признаку, фотографии из Интернета или приложению-определителю опасно. Какие же опасности могут поджидать вас в лесу? И какие грибы особенно коварны?

Белый гриб можно спутать с жёлчным. У последнего трубчатый слой постепенно приобретает розоватый оттенок, на ножке заметна тёмная сетка, а мякоть отличается сильной горечью. Жёлчный гриб не считается смертельно ядовитым, но способен испортить всё блюдо.

Белый гриб можно спутать с жёлчным: как отличить съедобный гриб от опасного двойника? Желчный гриб. Фото © РИА Новости / Константин Чалабов

Рядом с настоящими опятами могут расти ложные опята и смертельно опасная галерина окаймлённая. Особенно осторожно следует относиться к небольшим коричневым грибам на пнях и древесине. Если вы не умеете уверенно определять вид, их лучше не брать. Бледную поганку иногда принимают за сыроежку или шампиньон. У поганки есть мешковидная вольва у основания ножки, светлые пластинки и часто кольцо под шляпкой. Чтобы рассмотреть главный признак, гриб нельзя срезать слишком высоко — его необходимо аккуратно вынуть из земли целиком.

Ложные опята и бледная поганка: опасные грибы, которые нельзя собирать в лесу? Фото © Wikipedia / I, Jörg Hempel, © Wikipedia

Опасность представляет и свинушка тонкая, которую раньше ошибочно относили к условно съедобным грибам. Употребление этого двойника способно вызвать тяжёлую реакцию организма, причём многократное отваривание не делает свинушку безопасной. Подробные признаки опасных пар Life.ru собрал в отдельном справочнике съедобных и ядовитых грибов. МЧС по Владимирской области также рекомендует не собирать незнакомые, перезрелые, червивые и дряблые экземпляры, а также грибы, выросшие возле дорог.

Какие грибы нельзя собирать во Владимирской области?

Краснокнижные грибы Владимирской области: список грибов, которые нельзя собирать. Ежовик коралловидный. Фото © Wikipedia / Patrick Harvey

Но запрет на сбор касается не только ядовитых грибов. В Красную книгу Владимирской области включены редкие виды, которые необходимо оставить на месте, даже если некоторые из них считаются съедобными. Среди охраняемых грибов региона — белый трюфель, головач гигантский, паутинник фиолетовый, гиропор каштановый, звездовик сводчатый, грифола курчавая, или гриб-баран, спарассис курчавый, трутовик лакированный и ежовик коралловидный. При встрече редкий гриб лучше сфотографировать, не повреждая плодовое тело и грибницу.

Особенно легко ошибиться с молодым головачом, каштановым гиропором и грибом-бараном: необычная находка может показаться подходящей для корзины. Поэтому перед поездкой стоит изучить изображения краснокнижных видов региона.

FAQ: главное о грибах Владимирской области

Где собирать грибы во Владимирской области в 2026 году? Фото © РИА Новости / Александр Кряжев

Когда начинается грибной сезон во Владимирской области? Первые подберёзовики, подосиновики и маслята обычно появляются в конце мая или июне. Основной сезон приходится на июль — сентябрь, а поздние грибы можно собирать до устойчивых октябрьских заморозков.

Какие грибы растут во Владимирской области? В регионе встречаются белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички, маслята, рыжики, опята, грузди, волнушки, моховики и сыроежки. Набор видов зависит от типа леса и погоды.

Какие грибы нельзя собирать во Владимирской области? Нельзя брать неизвестные и ядовитые грибы, а также виды, занесённые в федеральную и региональную Красные книги. К охраняемым во Владимирской области относятся, в частности, гриб-баран, спарассис курчавый, ежовик коралловидный, паутинник фиолетовый и белый трюфель.

Владимирская область предлагает десятки направлений для тихой охоты, но главными ориентирами остаются не чужие отчёты, а погода, тип леса и собственная осторожность. Если хочется расширить географию поездок, Life.ru уже рассказывал, где собирать грибы в Ленинградской области, какие места стоит проверить на Урале и в Сибири и где находятся грибные направления Москвы и Подмосковья.

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Авторы Софья Кузнецова