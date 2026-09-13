«Чаще всего ботулизм»: Миколог объяснил, как можно отравиться съедобными грибами

Даже съедобные грибы могут стать причиной проблем со здоровьем. Главными рисками миколог-токсиколог Михаил Вишневский назвал ошибки при домашних заготовках и индивидуальные реакции организма на содержащиеся в грибах вещества. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

Наиболее серьёзную опасность представляет неправильное консервирование. При нарушении технологии в банках может образоваться ботулотоксин — яд, поражающий нервную систему и способный привести к тяжёлым последствиям.

«Первый и основной вариант, когда съедобные грибы могут причинить вред – это неправильная технология переработки и заготовки, которая в случае консервированных грибов нередко заканчивается ботулизмом», — пояснил эксперт.

По словам Вишневского, второй возможный фактор связан с индивидуальной реакцией человека на грибные лектины. Специалист утверждает, что чувствительность к этим белкам у разных людей может отличаться, а среди возможных проявлений называет тошноту, головокружение и нарушения работы ЖКТ.

В качестве проверки переносимости нового вида грибов эксперт рекомендует сначала тщательно отварить небольшую порцию. Если после её употребления появились необычные симптомы, от дальнейшего употребления этого вида, по его мнению, лучше отказаться.

При этом речь идёт не только о редких или условно съедобных разновидностях. Вишневский отметил случаи негативных реакций и после употребления белых грибов, лисичек, подберёзовиков, подосиновиков и опят.

Отдельно миколог обратил внимание на динамику отравлений обычными опятами. По его оценке, за последние 20 лет количество таких случаев заметно выросло, что он связывает в том числе с изменениями здоровья и индивидуальной восприимчивости людей.

Ранее Life.ru рассказывал, почему именно опята считаются одним из самых опасных видов грибов для домашних закруток. Из-за пластинчатого строения и частиц почвы на грибах при нарушении технологии консервирования повышается риск образования ботулотоксина.