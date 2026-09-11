Белые ушли в отпуск: Почему Подмосковье осталось без грибного урожая

Белых грибов и подосиновиков в Подмосковье этой осенью заметно меньше обычного из-за сочетания погодных условий, естественных колебаний урожайности и растущей нагрузки на леса. Однако говорить о грибной катастрофе не стоит: уже в следующем сезоне ситуация может резко измениться. Об этом Life.ru рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

Одной из главных причин слабого урожая эксперт назвал капризную погоду. Весной Московская область пережила заморозки, а в начале лета грибницам не хватало стабильного сочетания тепла и влаги.

«Белому грибу для формирования плодового тела, как правило, нужна стабильная влажность и температура почвы в районе +15 градусов в течение минимум недели. Резкие перепады приводят к тому, что грибница просто „засыпает“», — объяснил Комиссаров.

Есть, по словам миколога, и естественные колебания урожайности. Первая половина 2020-х оказалась для белых грибов в Подмосковье довольно щедрой, поэтому нынешний спад специалист образно сравнил с отдыхом грибницы после нескольких продуктивных сезонов.

«Грибница, образно говоря, „устала“ и нуждается в восстановлении», — отметил собеседник Life.ru.

Ещё одна причина может скрываться вовсе не в погоде, а в самих подмосковных лесах. Активная застройка, вытаптывание почвы и загрязнение создают дополнительную нагрузку на экосистемы и постепенно отражаются на видовом разнообразии.

«Подмосковье — регион с высокой человеческой нагрузкой. Город растёт, леса, к сожалению, страдают от вытаптывания и загрязнения, что постепенно снижает биоразнообразие. Это, разумеется, сказывается и на белых грибах», — рассказал миколог.

При этом ставить крест на следующем сезоне грибникам точно не стоит. Комиссаров считает, что при достаточном количестве дождей, отсутствии резких температурных скачков и погоде в пределах +18…+25 градусов урожай может оказаться заметно лучше нынешнего.

«Если сложатся удачные погодные условия, то вполне вероятно, грибов будет больше, чем в этом году, так как грибница, как уже говорилось, „отдохнёт“ и наберётся сил», — заключил специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, где в Подмосковье в сентябре искать белые грибы, подосиновики, опята и другие осенние виды. Биолог отмечал, что урожайность сильно различается даже между отдельными районами области и зависит от конкретных погодных условий.