Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 08:48

Белые ушли в отпуск: Почему Подмосковье осталось без грибного урожая

Миколог Комиссаров: В Подмосковье стало меньше белых грибов и подосиновиков

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Белых грибов и подосиновиков в Подмосковье этой осенью заметно меньше обычного из-за сочетания погодных условий, естественных колебаний урожайности и растущей нагрузки на леса. Однако говорить о грибной катастрофе не стоит: уже в следующем сезоне ситуация может резко измениться. Об этом Life.ru рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

Одной из главных причин слабого урожая эксперт назвал капризную погоду. Весной Московская область пережила заморозки, а в начале лета грибницам не хватало стабильного сочетания тепла и влаги.

Миколог раскрыл загадку исчезновения белых грибов в лесах России. Климат и туристы ни при чём
Миколог раскрыл загадку исчезновения белых грибов в лесах России. Климат и туристы ни при чём

«Белому грибу для формирования плодового тела, как правило, нужна стабильная влажность и температура почвы в районе +15 градусов в течение минимум недели. Резкие перепады приводят к тому, что грибница просто „засыпает“», — объяснил Комиссаров.

Есть, по словам миколога, и естественные колебания урожайности. Первая половина 2020-х оказалась для белых грибов в Подмосковье довольно щедрой, поэтому нынешний спад специалист образно сравнил с отдыхом грибницы после нескольких продуктивных сезонов.

«Грибница, образно говоря, „устала“ и нуждается в восстановлении», — отметил собеседник Life.ru.

Секрет славянских долгожителей: Life.ru узнал, насколько любители белых грибов живут дольше остальных
Секрет славянских долгожителей: Life.ru узнал, насколько любители белых грибов живут дольше остальных

Ещё одна причина может скрываться вовсе не в погоде, а в самих подмосковных лесах. Активная застройка, вытаптывание почвы и загрязнение создают дополнительную нагрузку на экосистемы и постепенно отражаются на видовом разнообразии.

«Подмосковье — регион с высокой человеческой нагрузкой. Город растёт, леса, к сожалению, страдают от вытаптывания и загрязнения, что постепенно снижает биоразнообразие. Это, разумеется, сказывается и на белых грибах», — рассказал миколог.

При этом ставить крест на следующем сезоне грибникам точно не стоит. Комиссаров считает, что при достаточном количестве дождей, отсутствии резких температурных скачков и погоде в пределах +18…+25 градусов урожай может оказаться заметно лучше нынешнего.

Как отличить съедобные грибы от ядовитых: фото и главные признаки
Как отличить съедобные грибы от ядовитых: фото и главные признаки

«Если сложатся удачные погодные условия, то вполне вероятно, грибов будет больше, чем в этом году, так как грибница, как уже говорилось, „отдохнёт“ и наберётся сил», — заключил специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, где в Подмосковье в сентябре искать белые грибы, подосиновики, опята и другие осенние виды. Биолог отмечал, что урожайность сильно различается даже между отдельными районами области и зависит от конкретных погодных условий.

Какие грибы собирать в сентябре 2026: календарь по периодам
Какие грибы собирать в сентябре 2026: календарь по периодам

Больше новостей о природе, климате и состоянии окружающей среды — в разделе «Экология» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar