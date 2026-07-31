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31 июля, 11:35

Миколог раскрыл загадку исчезновения белых грибов в лесах России. Климат и туристы ни при чём

Миколог Комиссаров: Белых грибов стало меньше из-за годовой цикличности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Грибники забили тревогу: в российских лесах в этом сезоне может стать меньше белых грибов. Среди причин называют нерадивых туристов, повреждение грибниц и вытаптывание почв. Поэтому белые грибы там всё чаще уступают место более неприхотливым лисичкам. Так ли это на самом деле, Life.ru рассказал Никита Комиссаров миколог, кандидат биологических наук и научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Конечно, новости об исчезновении белых грибов не совсем чушь, но это полуправда. Белых грибов действительно стало меньше. Но это связано не с тем, что у нас резко изменился климат или что туристы слишком много их собирают и портят грибницы. Нет, это связано с тем, что у любого вида гриба — будь то белый гриб, лисички, сыроежки и тому подобное — есть годовая цикличность.

Никита Комиссаров

Миколог

То есть в какие-то годы грибница накопила много питательных соединений и может себе «производить» больше грибов. И на следующий год она будет «отдыхать», потому что исчерпала свои запасы. Миколог привёл в пример лисички: в этом году их очень много, хотя в прошлом году практически не было. В прошлый год грибница накапливала запасные вещества, а в этом году произвела много грибов. И с белыми грибами то же самое.

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Изменения климата тоже могут влиять на рост грибов, но всё равно не так сильно, как та же цикличность. Исчезновение белых грибов из-за туристов Комиссаров счёл и вовсе чушью. По его словам, простые грибники не могут нанести большой вред грибнице. Её может уничтожить промышленное загрязнение или варварский сбор при помощи техники: когда трактор или какой-нибудь вездеход заезжает в лес и перекапывает землю.

Резюмируя, без белых грибов мы не останемся. Просто в этом году их, может быть, немножко меньше, но можно ожидать, что в следующем году их будет больше, потому что грибница, судя по всему, отдыхает. В Московской области я белых грибов видел в этом году очень мало, а в прошлом году их было много.

Никита Комиссаров

Миколог

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Екатерина Хмелева
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