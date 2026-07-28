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28 июля, 10:06

«Радиоактивные» лисички – это не миф: Врач объяснила, как выбрать грибы, которыми вы не отравитесь

Врач Кашух: Лисички с обочины могут содержать ртуть и свинец

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

Любители тихой охоты, внимание! Даже самые безобидные грибы могут отправить вас на больничную койку, если купить их не в том месте. Гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила читателям Life.ru, как отличить безопасные лисички от опасных, где их покупать и что делать, если после грибного ужина вам стало плохо.

Кашух предупреждает, что лисички не всегда безобидны. Даже у этих грибов есть свои риски.

Основной риск связан не с самим видом гриба, а с существованием так называемых ложных лисичек, которые неопытные грибники часто путают с оригиналом. Они не смертельно ядовиты, но не несут вкусовых качеств и могут вызвать неприятные симптомы.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Основной риск связан не с самим видом гриба, а с существованием так называемых ложных лисичек, которые неопытные грибники часто путают с оригиналом. Они не смертельно ядовиты, но не несут вкусовых качеств и могут вызвать неприятные симптомы.
Основной риск связан не с самим видом гриба, а с существованием так называемых ложных лисичек, которые неопытные грибники часто путают с оригиналом. Они не смертельно ядовиты, но не несут вкусовых качеств и могут вызвать неприятные симптомы.

Где покупать безопасно:

  • в супермаркетах (есть документы и контроль);
  • на официальных рынках с ветеринарно-санитарной экспертизой.

Где покупать нельзя:

  • у частных продавцов на обочинах дорог, у метро — отсутствие проверок.

«Грибница обладает свойством впитывать из почвы ртуть, кадмий, свинец и соли иных металлов. Если сбор проходил в экологически неблагоприятной зоне, даже длительная термическая обработка не сделает продукт безвредным», — пояснила врач.

По словам специалиста, первые признаки отравления могут дать о себе знать как почти сразу (через 40 минут), так и спустя целые сутки. Обратить внимание нужно на такие симптомы:

  • сильная боль в животе;
  • тошнота;
  • сильная слабость.

Если вы чувствуете, что вам стало плохо после грибного блюда, — не ждите и не пытайтесь лечиться домашними средствами. Сразу вызывайте скорую помощь, резюмировала Кашух.

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Наталья Демьянова
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