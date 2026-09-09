От белых до опят: Куда ехать за грибами в Подмосковье прямо сейчас

Сентябрь считается одним из самых урожайных периодов грибного сезона в Подмосковье: после дождей и с наступлением умеренной осенней прохлады грибницы активно плодоносят. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал 360.ru, в каких районах Московской области сейчас стоит искать белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички и опята.

На юге Подмосковья эксперт советует обратить внимание на Чехов, Серпухов и Ступино. В качестве конкретных ориентиров он назвал станции Шарапова Охота, Авангард и Чепелево. В местных смешанных лесах с берёзой и дубом можно встретить белые грибы, подберёзовики, подосиновики и главный осенний трофей грибников — опята.

За лисичками можно отправиться на юго-запад области — в Наро-Фоминский и Одинцовский округа, вдоль Киевского и Калужского направлений. Среди перспективных мест Сафонов выделил окрестности станций Зосимова Пустынь и Мачихино.

Любителям белых грибов стоит смотреть западнее Москвы. В Рузском и Можайском округах, по Минскому и Можайскому направлениям, эксперт советует искать грибы в районе Кубинки и Чапаевки.

На востоке Подмосковья особенно много опят. Среди наиболее перспективных территорий называются Егорьевский округ, Шатура и Орехово-Зуево, в том числе леса возле Анциферово, Шевлягино и Куровского. Помимо опят там встречаются подберёзовики и лисички.

Богатым остаётся и север Московской области. В лесах возле Сергиева Посада, Талдома и Дмитрова грибники могут рассчитывать на подосиновики, подберёзовики, моховики, белые и опята. В сентябре там также появляются рядовки и зеленушки.

Для «тихой охоты» важна и погода. Оптимальными условиями Сафонов считает умеренное тепло — примерно +15…+20 градусов, достаточную влажность и отсутствие сильных осадков. После хорошего дождя за грибами лучше отправляться через один-два дня. А вот сильный туман, гроза и порывистый ветер делают поход в лес небезопасным.

Грибникам также стоит особенно внимательно относиться к незнакомым экземплярам. Одним из наиболее опасных видов остаётся бледная поганка, которую неопытный человек способен перепутать со съедобными грибами. У её основания характерно клубневидное утолщение, окружённое мешковидной оболочкой — вольвой. Яды этого гриба не обезвреживаются обычной варкой.

Опасные двойники есть и у опят. Поэтому главное правило остаётся прежним: если в съедобности найденного гриба есть хотя бы небольшое сомнение, его лучше оставить в лесу.

Не стоит ориентироваться и на популярный миф, будто червивый гриб обязательно безопасен для человека. Физиология насекомых отличается от человеческой, поэтому личинки могут повреждать в том числе ядовитые виды. Старые, сильно червивые и начавшие разрушаться грибы также лучше не собирать.

Life.ru уже собрал подробную карту грибных мест Подмосковья на сезон 2026 года — с направлениями, видами грибов и ориентирами для поездки. А в грибном календаре Life.ru на сентябрь 2026 года можно посмотреть, какие виды появляются в начале, середине и конце месяца: в первой половине сентября особенно актуальны опята, белые, подберёзовики и подосиновики.