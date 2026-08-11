Секрет славянских долгожителей: Life.ru узнал, насколько любители белых грибов живут дольше остальных

Сегодня отмечают День белого гриба. Этот, казалось бы, скромный праздник имеет прямое отношение к науке о долголетии — ведь учёные всё чаще обращают внимание на продукты, которые веками были основой рациона наших предков. И белые грибы среди них занимают особое место. Эксперты в беседе с Life.ru раскрыли, как правильно употреблять грибы, чтобы извлечь максимум пользы.

Теоретически и эмпирически белые грибы действительно могут оказывать положительное влияние на организм и даже продлевать жизнь на срок до 3 лет. Были исследования, которые проводились на животных. Сейчас я не буду касаться белка, цинка или других микроэлементов — к сожалению, они связаны хитиновой оболочкой и усваиваются хуже. Но при правильном приготовлении, например, измельчении и тушении для соусов, можно получить больше пользы, в том числе селен. Врач-диетолог Елена Соломатина

Особо стоит выделить два мощных антиоксиданта, содержащихся в белых грибах. Первый — менее известный эрготионеин. Он оказывает выраженное противовоспалительное действие, тормозит выработку свободных радикалов, снижает уровень хронического воспаления и противостоит клеточному стрессу. Именно благодаря этому свойству в группе пожилых людей наблюдалось улучшение когнитивных функций. Снижение воспаления улучшает кровоток, в том числе в головном мозге, обеспечивая приток кислорода и глюкозы к нейронам, — клетки работают лучше, меньше погибают, и процессы старения замедляются.

Второй антиоксидант — глутатион — более изучен. Его уровень в организме с возрастом снижается, и это можно считать своеобразным маркером старения. Помимо антиоксидантной функции, глутатион нейтрализует активные формы кислорода (АФК), которые активно производятся стареющими клетками, особенно в митохондриях — наших «энергостанциях».

Со временем митохондрии начинают работать с перебоями, «чадят», повреждают соседние структуры, и именно это запускает каскад старения. Если клетка недополучает энергии, ухудшаются окислительно-восстановительные и метаболические процессы, — то, что мы часто наблюдаем у пожилых людей. В первую очередь страдают жизненно важные органы: мозг и сердце. Внешне это проявляется на коже, накоплением липофусцина (тёмных пятен), а также снижением способности организма выводить повреждённые клетки.

Кроме того, глутатион — мощный детоксикант. Он улучшает отток желчи и связывает ксенобиотики (консерванты, частицы пластика, соли тяжёлых металлов, яды), не давая им накапливаться и способствуя их выведению из органов. Благодаря этим свойствам белые грибы можно считать продуктами с anti-age потенциалом. Сейчас, например, популярны капельницы с глутатионом для красоты и здоровья, но гораздо полезнее, чтобы эти вещества поступали регулярно с пищей, отмечает специалист.

Диетолог дала ряд советов по употреблению белых грибов. По её словам, этот продукт стоит включать в рацион 1–2 раза в неделю по 100–150 граммов. Вместо жарки с маслом и картошкой лучше выбрать соусы или подливы. Также рекомендуется при приготовлении измельчать грибы и избегать использования сильного огня. Предпочтение следует отдать тушению или варке.

Врач-инфекционист Марият Мухина добавила, что белый гриб содержит целый комплекс биологически активных соединений, которые потенциально поддерживают здоровье и замедляют старение.

Не случайно издревле славянские долгожители, жившие в лесах и питавшиеся ягодами, грибами и дичью, по праву подтверждали само звание «человек» — «чело на век», то есть на сто лет. Врач-инфекционист Марият Мухина

Одним из ключевых компонентов белого гриба является трегалоза — так называемый грибной сахар. Это углевод, который, в отличие от глюкозы, проникает в клетки без участия инсулина, не гликирует белки и замедляет развитие возрастзависимых заболеваний, включая нейродегенеративные нарушения и некоторые метаболические расстройства. Тем самым он отодвигает время их проявления и в определённой степени продлевает жизнь.

Механизм достаточно ясен. Антиоксиданты — эрготионеин и глутатион — борются с окислительным стрессом, то есть с процессом, при котором свободные радикалы повреждают клетки, ДНК и мембраны. Именно это повреждение со временем ведёт к старению и повышает риск возрастных заболеваний — болезней сердца, нейродегенеративных нарушений и других. А бета-глюканы поддерживают иммунную систему, помогая организму эффективнее противостоять инфекциям и другим угрозам. В результате органы медленнее изнашиваются, а жизнь объективно продлевается.