7 неожиданных мест в доме, где микробы чувствуют себя слишком вольготно

Полотенце в ванной выглядит чистым, пульт от телевизора кажется безобидной вещью, а разделочная доска на кухне — обычным рабочим инструментом. На деле эти предметы часто превращаются в настоящие микробные общежития, о существовании которых хозяева даже не догадываются. Учёные не раз подсчитывали, сколько бактерий скапливается на бытовых поверхностях, и цифры получаются такими, что становится не по себе. Life.ru нашёл семь мест в квартире, где микробам живётся особенно вольготно.

Кухонная губка — лидер по числу бактерий во всём доме

Кухонная губка: почему на ней бактерий больше, чем на унитазе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Влажная пористая структура делает её идеальной средой для микробов: на одном сантиметре губки их больше, чем на ободке унитаза. Она собирает частицы мяса и жира, а затем разносит их по всей кухне. Полоскание водой проблему почти не решает. О выпечке с той же кухни Life.ru писал в материале про булки России.

Разделочная доска хранит бактерии в микротрещинах

Разделочная доска и микротрещины: где прячутся опасные бактерии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нож год за годом оставляет на пластике и дереве незаметные бороздки, куда забиваются частицы мяса и рыбы. Губка убирает верхний слой грязи, но не достаёт до глубины царапин, и там живут сальмонелла и кишечная палочка. Если порезаться приработе с ножом на доске, рана легко воспаляится, но недавно Life.ru объяснял, что делать при кровотечении и ожоге до приезда скорой.

Кухонное полотенце заражается быстрее, чем кажется

Кухонное полотенце: как часто нужно его менять. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Им вытирают руки после сырого мяса и протирают стол, а стирают в лучшем случае раз в несколько дней. За это время на ткани скапливается количество бактерий, сопоставимое с их количеством в канализации. Особенно рискованно использовать одно полотенце и для рук, и для посуды: так микробы с ладоней переходят прямо на тарелки. Меняйте кухонный текстиль хотя бы через день и держите отдельное полотенце для рук.

Дверные ручки и выключатели никто толком не моет

Дверные ручки и выключатели: скрытый источник вирусов дома. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К ним прикасаются все члены семьи по многу раз в день, и эти поверхности превращаются в перевалочный пункт для вирусов. Пыль копится месяцами: ручки протирают лишь во время уборки. Из-за таких мелочей вспыхивают бытовые перепалки: один забыл протереть, другой обвиняет всю семью в грязи. Life.ru разбирался, как остановить ссору из-за пустяков.

Зубная щётка живёт в опасном соседстве с унитазом

Зубная щётка рядом с унитазом: почему это опасно. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большинство хранит щётки открыто на раковине, а при каждом смыве воды в воздух поднимается облако брызг, долетающих до щетины на расстояние до полутора метров. Добавьте тёплую влажную среду самой ванной — и получится почти идеальный инкубатор для бактерий. Стоматологи рекомендуют держать щётку в закрытом футляре подальше от унитаза и менять её каждые три месяца, даже если щетина выглядит совершенно целой.

Пульт от телевизора трогают все, а моют — почти никогда

Пульт от телевизора: сколько бактерий скапливается на кнопках. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кнопки покрыты микротрещинами и рельефом, куда забиваются пыль, крошки еды и жир с пальцев, а протирают пульт хозяева в среднем раз в несколько месяцев, да и то мимоходом. По количеству бактерий пульт способен обогнать даже сиденье унитаза, особенно если им пользуются во время еды перед телевизором. Похожая история и с телефоном, который кладут то на кухонный стол, то на кровать: экран собирает микробов ничуть не хуже пульта.

Коврик в ванной впитывает больше, чем кажется на первый взгляд

Коврик в ванной: почему его нужно стирать каждую неделю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После душа на него стекает вода и попадают частицы кожи, а сам коврик долго остаётся влажным из-за плохой вентиляции в маленьких ванных. Такая среда прекрасно подходит для плесени и грибка, которые особенно любят резиновую подложку снизу, куда никто не заглядывает месяцами. Стирать коврик специалисты советуют не реже раза в неделю при высокой температуре, а сушить вертикально, чтобы влага не задерживалась внутри волокон.

Ни один из этих предметов не выглядит подозрительно, и поэтому они годами остаются вне поля зрения при уборке. Дезинфекция губок, досок, ручек и текстиля занимает считаные минуты, но снижает риск простуд в семье. Тема особенно актуальна сейчас, когда дети вернулись за парты и приносят домой чужие микробы вместе с рюкзаком: Life.ru уже разбирался, почему ребёнок наотрез отказывается идти в школу.