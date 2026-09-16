Тест: Позор тем, кто не вспомнит 7 фильмов СССР по кадрам с семьёй! Не упадите в грязь лицом
Советское кино умело превращать обычную семью в настоящий театр с громкими ссорами, докучливыми родственниками и примирениями за общим столом. Мы собрали семь кадров из любимых фильмов СССР — попробуйте узнать каждую картину и не опозорить их фамилию!
Обложка © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин
Родители и дети, мужья и жёны, заботливые бабушки и внезапно объявившиеся родственники — семейные истории занимали в советском кино особое место. Одни экранные семьи заставляли зрителей смеяться до слёз, другие учили прощать близких, а третьи доказывали, что дома порой разворачиваются события интереснее любого детектива. Мы выбрали семь кадров, на которых герои оказались рядом со своими родными. Ваша задача — внимательно рассмотреть каждую семью и вспомнить фильм СССР, в которой появилось это семействр. Справятся ли глаза и память или придётся со стыдом звонить родителям за подсказкой?
А если всех кинородственников вы узнали с первого описания, переходите к новым испытаниям Life.ru. Попробуйте вспомнить семь фильмов СССР по второстепенным героям, угадать опасные слова наших предков и отличить реальные правила старинного этикета от выдумки.