Тест: Позор тем, кто не вспомнит 7 фильмов СССР по кадрам с семьёй! Не упадите в грязь лицом

Родители и дети, мужья и жёны, заботливые бабушки и внезапно объявившиеся родственники — семейные истории занимали в советском кино особое место. Одни экранные семьи заставляли зрителей смеяться до слёз, другие учили прощать близких, а третьи доказывали, что дома порой разворачиваются события интереснее любого детектива. Мы выбрали семь кадров, на которых герои оказались рядом со своими родными. Ваша задача — внимательно рассмотреть каждую семью и вспомнить фильм СССР, в которой появилось это семействр. Справятся ли глаза и память или придётся со стыдом звонить родителям за подсказкой?