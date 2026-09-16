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Опубликовано 16 сентября, 04:00

Тест: Позор тем, кто не вспомнит 7 фильмов СССР по кадрам с семьёй! Не упадите в грязь лицом

Советское кино умело превращать обычную семью в настоящий театр с громкими ссорами, докучливыми родственниками и примирениями за общим столом. Мы собрали семь кадров из любимых фильмов СССР — попробуйте узнать каждую картину и не опозорить их фамилию!

Обложка © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин

Обложка © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин

Родители и дети, мужья и жёны, заботливые бабушки и внезапно объявившиеся родственники — семейные истории занимали в советском кино особое место. Одни экранные семьи заставляли зрителей смеяться до слёз, другие учили прощать близких, а третьи доказывали, что дома порой разворачиваются события интереснее любого детектива. Мы выбрали семь кадров, на которых герои оказались рядом со своими родными. Ваша задача — внимательно рассмотреть каждую семью и вспомнить фильм СССР, в которой появилось это семействр. Справятся ли глаза и память или придётся со стыдом звонить родителям за подсказкой?

А если всех кинородственников вы узнали с первого описания, переходите к новым испытаниям Life.ru. Попробуйте вспомнить семь фильмов СССР по второстепенным героям, угадать опасные слова наших предков и отличить реальные правила старинного этикета от выдумки.

Тест: Героя узнает каждый, а злодея? Назовите 8 фильмов СССР по негодяю в кадре
Тест: Героя узнает каждый, а злодея? Назовите 8 фильмов СССР по негодяю в кадре
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Анна Московко
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