Тест: Пуаро уже нашёл убийцу, а вы найдёте 7 экранизаций Агаты Кристи по кадрам?
Пуаро расследовал убийства в поезде и на пароходе, мисс Марпл искала преступников среди соседей, а десять незнакомцев оказались заперты на острове. Сможете узнать семь экранизаций Агаты Кристи по кадрам, не дожидаясь развязки?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Призраки в Венеции», режиссёр Кеннет Брана, сценаристы Майкл Грин, Агата Кристи, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
15 сентября — день рождения Агаты Кристи. Её детективы снимали в разных странах и десятилетиях, а одну и ту же роль играли совсем непохожие актёры. Life.ru собрал семь экранизаций: от голливудской классики до советского фильма. Ваша задача — узнать каждую по одному кадру. А если хочется расследования уже после теста, прочитайте историю 11-дневного исчезновения самой писательницы.
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