Тест: Пуаро уже нашёл убийцу, а вы найдёте 7 экранизаций Агаты Кристи по кадрам?

15 сентября — день рождения Агаты Кристи. Её детективы снимали в разных странах и десятилетиях, а одну и ту же роль играли совсем непохожие актёры. Life.ru собрал семь экранизаций: от голливудской классики до советского фильма. Ваша задача — узнать каждую по одному кадру. А если хочется расследования уже после теста, прочитайте историю 11-дневного исчезновения самой писательницы.