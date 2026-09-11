Тест: Слабо узнать 7 фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру и не опозориться?
11 сентября народному артисту России Фёдору Добронравову исполняется 65 лет. За свою карьеру он сыграл десятки совершенно разных героев — от деревенского балагура до капитана милиции. Проверьте, узнаете ли вы фильмы и сериалы с юбиляром по одному кадру!
Обложка © Кадр из фильма «Праведник», режиссер Сергей Урсуляк, сценарист Геннадий Островский
Иван Будько давно стал одним из самых узнаваемых героев Фёдора Добронравова, но фильмография артиста не ограничивается одними «Сватами». Он играл военных, бизнесменов, отцов семейств и даже братьев-близнецов. Life.ru предлагает вспомнить семь ярких проектов с участием актёра и угадать каждый по одному кадру.
Если узнавать любимые картины по одному кадру вам понравилось, не останавливайтесь! Попробуйте определить семь красавиц советского кино только по взгляду и губам, вспомнить шесть фильмов СССР по журналисту в кадре, а затем переключитесь на музыку и угадайте главные песни Ларисы Долиной по одному отрывку.