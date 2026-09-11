Тест: Слабо узнать 7 фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру и не опозориться?

Иван Будько давно стал одним из самых узнаваемых героев Фёдора Добронравова, но фильмография артиста не ограничивается одними «Сватами». Он играл военных, бизнесменов, отцов семейств и даже братьев-близнецов. Life.ru предлагает вспомнить семь ярких проектов с участием актёра и угадать каждый по одному кадру.