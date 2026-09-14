Тест: Слабо угадать 8 советских фильмов по осенним кадрам и не ошибиться ни разу?

Осень уже наступила, многие листья уже пожелтели, а солнце на небе появляется всё реже. Это очень романтичная пора, которая нередко вдохновляла режиссёров кино СССР. А сможете ли вы вспомнить советские фильмы по осенним кадрам или у вас ещё летнее настроение?