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Опубликовано 14 сентября, 14:00

Тест: Слабо угадать 8 советских фильмов по осенним кадрам и не ошибиться ни разу?

Осень уже наступила, многие листья уже пожелтели, а солнце на небе появляется всё реже. Это очень романтичная пора, которая нередко вдохновляла режиссёров кино СССР. А сможете ли вы вспомнить советские фильмы по осенним кадрам или у вас ещё летнее настроение?

Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных

Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных

Осень в советском кино — это мокрые улицы, опавшие листья, школьные дворы и герои в пальто, которые спешат навстречу неожиданным приключениям. А сможете ли вы узнать любимые фильмы СССР по осенним кадрам с зонтиками, золотой листвой, хмуростью и народной любовью?

Не спешите убирать кинематографическую лупу: впереди ещё несколько проверок для самых внимательных. Попробуйте узнать семь фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру, затем вспомните знаменитые реплики из русских пьес, а напоследок проверьте, сумеете ли вы угадать главные песни Ларисы Долиной по отрывкам.

Тест: Узнаете 7 советских фильмов по кадру с зонтом? На пятом потечёт память у 67% зрителей!
Тест: Узнаете 7 советских фильмов по кадру с зонтом? На пятом потечёт память у 67% зрителей!
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Анна Московко
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