Тест: Докажите, что не зря учились в школе, ответив на вопросы на время! Поспешите — у вас всего 20 секунд

Школьные знания быстро забываются, особенно когда на раздумья почти нет времени. Сможете ли вы вспомнить литературу, историю, географию и другие предметы всего за 20 секунд? Проверьте эрудицию и узнайте, много ли осталось в вашей памяти после выпускного!