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Опубликовано 12 сентября, 14:00

Тест: Докажите, что не зря учились в школе, ответив на вопросы на время! Поспешите — у вас всего 20 секунд

Школьные знания быстро забываются, особенно когда на раздумья почти нет времени. Сможете ли вы вспомнить литературу, историю, географию и другие предметы всего за 20 секунд? Проверьте эрудицию и узнайте, много ли осталось в вашей памяти после выпускного!

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кажется, школьная программа навсегда остаётся в памяти. Но сможете ли вы быстро вспомнить правило русского языка, историческую дату или географический факт, когда таймер уже отсчитывает секунды? На каждый вопрос даётся всего 20 секунд — проверить ответ в Интернете вы точно не успеете!

Если после школьного марафона силы ещё остались, продолжайте разминать мозг вместе с Life.ru! Попробуйте угадать обычные слова, которые наши предки боялись произносить, вспомнить семь советских фильмов по второстепенным героям и узнать любимые картины СССР по одному лишь зонту в кадре.

Тест: Сможете написать без ошибок 15 сложных русских слов, на которых спотыкаются даже грамотеи?
Тест: Сможете написать без ошибок 15 сложных русских слов, на которых спотыкаются даже грамотеи?
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Анна Московко
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