Тест: Докажите, что не зря учились в школе, ответив на вопросы на время! Поспешите — у вас всего 20 секунд
Школьные знания быстро забываются, особенно когда на раздумья почти нет времени. Сможете ли вы вспомнить литературу, историю, географию и другие предметы всего за 20 секунд? Проверьте эрудицию и узнайте, много ли осталось в вашей памяти после выпускного!
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Кажется, школьная программа навсегда остаётся в памяти. Но сможете ли вы быстро вспомнить правило русского языка, историческую дату или географический факт, когда таймер уже отсчитывает секунды? На каждый вопрос даётся всего 20 секунд — проверить ответ в Интернете вы точно не успеете!
Если после школьного марафона силы ещё остались, продолжайте разминать мозг вместе с Life.ru! Попробуйте угадать обычные слова, которые наши предки боялись произносить, вспомнить семь советских фильмов по второстепенным героям и узнать любимые картины СССР по одному лишь зонту в кадре.