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Опубликовано 13 сентября, 08:00

Тест: Каре, кудри или озорные косички — Узнаете 8 советских фильмов по причёскам или оплошаете?

Каре, роскошные локоны или озорные косички — причёски советских киногероинь давно стали частью их образов. В День парикмахера Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать любимые фильмы СССР, взглянув лишь на укладку главной героини.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Причёска в кино способна рассказать о героине не меньше, чем её костюм или реплики. Благодаря одной укладке зрители сразу понимали, кто перед ними: скромная работница, роковая красавица, строгая начальница или легкомысленная модница. Некоторые образы советских актрис оказались настолько узнаваемыми, что их продолжают повторять спустя десятилетия. Посмотрите на кадры и попробуйте определить, из какого фильма каждая причёска.

Причёски раскрыты, но наше кинематографическое расследование только начинается! Попробуйте узнать красавиц советского кино по взгляду и губам, определите советские фильмы по журналистам в кадре, а затем проверьте грамотность и напишите 15 сложных русских слов без ошибок.

Тест: Узнаете 7 советских фильмов по кадру с зонтом? На пятом потечёт память у 67% зрителей!
Тест: Узнаете 7 советских фильмов по кадру с зонтом? На пятом потечёт память у 67% зрителей!
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Анна Московко
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