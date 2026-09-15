Тест: Вспомните профессии 7 героев из фильмов СССР и докажите, что смотрели кино с открытыми глазами
Мы знаем их любимые фразы, романтические истории и самые нелепые приключения. Но сможете ли вы вспомнить, кем работали Женя Лукашин, Афоня и другие герои советского кино? Life.ru предлагает пройти небольшое профессиональное собеседование с персонажами из СССР.
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева, © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В советском кино работа героя нередко становилась важной частью сюжета. Одни персонажи спасали людей, другие учили школьников, готовили обеды или устраняли бытовые аварии. Их должности упоминались в диалогах и порой даже становились источником знаменитых шуток. Life.ru предлагает вспомнить семь любимых картин и определить профессии героев оттуда.
Если вы без труда разобрались с профессиями киногероев, продолжайте проверять свою память вместе с Life.ru! Попробуйте узнать семь фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру, определить русские пьесы по знаменитым репликам, а затем вспомнить главные песни Ларисы Долиной по небольшим отрывкам.