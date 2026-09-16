90 лет Михаилу Кокшенову: «апельсинчики-витаминчики», три жены и тихий уход Оглавление От инженера до актёра: ранние годы От Гайдая до треша 90-х: главные роли Михаила Кокшенова Личная жизнь: три жены и внебрачные дочери Последние годы и смерть актёра FAQ — ответы на частые вопросы 16 сентября исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Кокшенова: биография, главные роли, личная жизнь и причина смерти актёра — в материале Life.ru. От инженера до звезды комедий и юмора: 90 лет со дня рождения Михаила Кокшенова. Обложка © кадр из фильма «Не может быть!» ,режиссер Леонид Гайдай,сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай

От инженера до актёра: ранние годы

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Детство будущего актёра прошло в Замоскворечье. Когда ему был всего год, его отца арестовали по обвинению в участии в троцкистской организации, а в 1938 году расстреляли. Воспитанием Михаила занималась мать, которая сама любила театр и старалась привить сыну интерес к искусству.

Однако становиться актёром Кокшенов решил не сразу. После школы он получил техническое образование: в 1957 году окончил Московский индустриальный техникум по геологоразведочному направлению. После этого работал инженером в управлении «Главнефтерудпром». Параллельно он уже пробовал себя в кино: в 1957 году сыграл эпизодическую роль в фильме Александра Зархи «Высота». Позже была незаметная для зрителя роль в «Девчатах» — в титрах его имя тогда не указали.

В 1963 году он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. После выпуска стал актёром Театра имени Маяковского, затем перешёл в Московский театр миниатюр, а с 1974 года работал в Театре-студии киноактёра.

Поворотным этапом стала картина Владимира Мотыля «Женя, Женечка и “Катюша”» 1967 года. Роль ефрейтора Захара Косых принесла Кокшенову широкую известность и во многом определила его дальнейшее экранное амплуа. Актера стали регулярно приглашать на роли простоватых, крепких, порой неуклюжих персонажей — чаще второго плана, но почти всегда заметных зрителю.

От Гайдая до треша 90-х: главные роли Михаила Кокшенова

Фильмография Михаила Кокшенова насчитывает более 100 ролей. Среди наиболее известных работ — «Не может быть!» Леонида Гайдая, где Кокшенов сыграл сослуживца Татьяны, «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Маленькие трагедии», «Даурия», «Гараж» и «Вечный зов». Актёр также снялся в 11 выпусках киножурнала «Ералаш».

В «Спортлото-82» Кокшенов сыграл Степана — одного из своих самых узнаваемых персонажей с фразой про «апельсинчики-витаминчики». В «Белых росах» он появился в образе Сашки Ходаса, среднего сына главного героя. В «Самой обаятельной и привлекательной» ему досталась роль Лёши Пряхина — непосредственного и не слишком удачливого поклонника Нади Клюевой — героини Ирины Муравьевой.

Он появился в поздних картинах Леонида Гайдая — в «Частном детективе...» сыграл амбала, а в «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», исполнил роль мафиози Кравчука. В ленте Владимира Меньшова «Ширли-мырли» сыграл телохранителя посла США.

Михаил Кокшенов фактически стал лицом комедий 90-х. Фото © кадр из фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» ,режиссер Леонид Гайдай ,сценаристы Аркадий Инин, Леонид Гайдай, Юрий Волович

В 1990-е годы Кокшенов, в отличие от многих коллег, не потерялся. Снимался в лентах Анатолия Эйрамджана, ставших одним из символов смутной эпохи: «Новый Одеон», «Третий не лишний», «Импотент», «Примадонна Мэри», «Когда все свои», «День святого Валентина», а также попробовал себя в режиссуре. Он снял несколько картин, среди которых «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счёт», выступал в них как актёр, сценарист и продюсер. В 2002-м стал народным артистом России, а в 2007 был награждён орденом Дружбы.

В конце нулевых Кокшенов появлялся в известных ситкомах, например, «Папины дочки» и «Воронины».

Личная жизнь: три жены и внебрачные дочери

Официально Михаил Кокшенов был женат трижды. Впервые он вступил в брак лишь в возрасте 49 лет, а его избранницей стала стюардесса Нина Вокрош, которая была моложе на 20 лет. В 1987 году у пары родилась дочь Алевтина, но супруги скоро расстались. Дочь стала журналистом и сейчас носит фамилию матери.

В 1987 году Кокшенов женился на директоре своих кинокартин Елене, которая была младше на 32 года. Их брак продлился 20 лет.

В 2007 году артист женился в третий раз — на предпринимательнице Наталье Лепёхиной. Этот брак продолжался до смерти актёра, супруги воспитали приёмных дочерей Татьяну и Ольгу. Также у Кокшенова есть внебрачная дочь Мария от художницы Аллы Шавыриной, а после его смерти объявилась ещё одна наследница — Алиса (Лариса), доказавшая своё родство через экспертизу ДНК.

Последние годы и смерть актёра

Михаил Кокшенов: фильмы, роли, жены и дети. Фото © РИА Новости / Олег Минеев

В октябре 2017 года Михаила Кокшенова госпитализировали после того, как ему стало плохо на улице. Врачи подтвердили инсульт. В январе 2018 года его выписали из больницы, после этого он практически перестал появляться на публике.

Весной 2020 года артист проходил лечение и реабилитацию в Подмосковье. О его смерти стало известно 5 июня. По словам вдовы Натальи Лепёхиной, актёр умер накануне вечером. На момент смерти Михаилу Кокшенову было 83 года.

Прощание с актёром состоялось 7 июня 2020 года. Урну с прахом позднее захоронили в семейном некрополе на Новодевичьем кладбище.

FAQ — ответы на частые вопросы

Наталья Хорохорина в роли Веры и Михаил Кокшенов в роли Сашки в фильме «Белые росы». Фото © кадр из фильма «Белые росы», режиссёр Игорь Добролюбов, сценарист Алексей Дударев

Сколько лет было Михаилу Кокшенову на момент смерти?

Михаил Кокшенов умер 4 июня 2020 года в возрасте 83 лет.

В каких фильмах снимался Михаил Кокшенов?

Среди наиболее известных фильмов с Михаилом Кокшеновым — «Женя, Женечка и “Катюша”», «Не может быть!», «Белые росы», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Он фактически был лицом фильмов 90-х Анатолия Эйрамджана: снялся в лентах «Новый Одеон», «Третий не лишний», «Импотент», «Примадонна Мэри», «Когда все свои», «День святого Валентина».

Какая причина смерти Михаила Кокшенова?

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт, после которого долго восстанавливался, а перед смертью проходил лечение и реабилитацию. Умер он 4 июня 2020 года от сердечной недостаточности.

Авторы Альмир Хабибуллин