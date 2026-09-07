От аптечки до проводки: врач и сотрудник МЧС рассказали, что нужно проверить дома с началом осени

Первые недели учёбы: идеальный момент навести порядок сразу по двум фронтам: здоровье и безопасность. Life.ru поговорил с врачом-кардиологом и сотрудником МЧС и выяснил, что именно нужно проверить дома прямо сейчас, пока осень только начинает разгоняться.

Рабочее место школьника нужно подогнать под новый рост

Рабочее место школьника: как подогнать стол и стул под новый рост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

За лето ребёнок вытянулся, и стол со стулом, идеально подходившие в мае, к сентябрю уже мешают сидеть ровно. «Прежде всего рабочее место надо проверить на соответствие росту ребёнка: стул, стол и подсветку. Нужно менять расстояние от стола до стула, чтобы он устроился удобно, не горбился и не тянулся», — объясняет врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Неправильная посадка быстро оборачивается сутулостью и усталостью после уроков.

Канцелярия тоже требует ревизии

Всё изгрызенное и сломанное за прошлый год пора выбросить без сожаления, а новые ручки и тетради выбирать внимательно. Кондрахин советует избегать дешёвой канцелярии сомнительного происхождения: резкий запах пластика говорит о том, что ребёнок будет дышать этим весь учебный год. Кстати, выкладывая фото свежих школьных покупок в сеть, стоит вспомнить, чего лучше вообще не писать в соцсетях: геометка двора и рассказ о пустой квартире — не самая безобидная привычка.

Личная гигиена и своё место для вещей приучают к порядку с первых дней

Личная гигиена школьника: зубная щётка и порядок в вещах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Зубную щётку нужно менять раз в месяц, а не ждать, пока щетинки окончательно распушатся и перестанут нормально чистить зубы. У ребёнка должно появиться собственное место, куда он складывает вещи после прогулки, и привычка сразу переодеваться в домашнее, не проходя в уличной одежде дальше прихожей. Мелочь, которая экономит родителям кучу нервов уже через пару недель после начала учёбы в школе.

Режим дня нужно вводить постепенно, а не одним рывком

Ложиться и вставать желательно в одно и то же время, причём даже по выходным, разве что с поблажкой в виде лишнего часа сна. Параллельно стоит ограничить вечернее время у телевизора и телефона: зрительная перегрузка перед сном мешает уснуть вовремя, а утром ребёнок встаёт разбитым. Хорошим подспорьем станут свежие сезонные овощи и фрукты, которые сейчас продаются по доступной цене и приходятся весьма кстати.

Аптечку нельзя просто пополнить — её нужно перебрать полностью

Ревизия аптечки после лета: какие лекарства выбросить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / http://goffkein.pro

Летняя жара портит лекарства даже раньше срока годности, особенно если упаковка лежала в машине при пятидесяти градусах. Выбрасывайте то, что потрескалось, изменило цвет или расслоилось. «Что касается аптечки, она должна быть предназначена только для первой помощи: что-то подмазать или заклеить пластырем. Ничего специального покупать не нужно, кроме тех лекарств, которые прописал врач», — говорит Андрей Кондрахин.

Хранить лекарства нужно по правилам, а не как получится

Оставляйте препараты в заводских блистерах и коробках, чтобы не перепутать дозировку, и убирайте аптечку подальше от батарей и плиты. Свечи и другие средства требуют холодильника — сверьтесь с инструкцией к конкретному препарату. Пара минут ревизии избавит от сюрпризов в разгар сезона простуд. Кстати, вспомнить школьные годы поможет тест по советскому кино: хороший повод для вечера без гаджетов всей семьёй.

Электропроводку и приборы нужно проверить до наступления холодов, а не во время них

Проверка проводки и обогревателей: правила электробезопасности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Осмотрите провода на повреждения, розетки и щиток целиком — и не подключайте несколько мощных приборов в одну точку сразу. «В первую очередь мы в обязательном порядке должны — что в квартире, что в частных домах — проверить электропроводку и электроприборы. Нельзя перегружать сеть и включать много мощных приборов в одну розетку», — предупреждает сотрудник МЧС Виталий Бойко.

Отдельное внимание стоит уделить обогревателям: подойдут только заводские модели с терморегулятором, который отключает прибор при перегреве до опасной температуры. И никогда не оставляйте включённый обогреватель без присмотра, даже если отходите буквально на пару минут в соседнюю комнату по срочному делу. Это правило кажется очевидным, но именно его чаще всего нарушают. Заодно можно свериться, что говорят народные приметы о приближении холодов — забавное чтение с рациональным зерном внутри.

Отопление в частном доме тоже не терпит промедления

Печь нужно почистить и отремонтировать, трещины заделать, а воздуховод прочистить заранее, пока на улице ещё тепло. Если дома стоит газовое оборудование, специалиста для планового обслуживания лучше вызвать сейчас, пока не начался наплыв заявок перед зимой. Диагностика котла или колонки займёт немного времени, зато избавит от риска остаться без тепла в неподходящий момент, когда мастера уже не дозвониться.

Пожарная безопасность держится на нескольких устройствах и одном твёрдом «нельзя»

Пожарная безопасность дома: извещатели, огнетушители и запреты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kotelnikov Andrii

Извещатель дыма разбудит жильцов ночью, а огнетушитель рядом с кухней снимет половину бытовых рисков. «Первое, что категорически запрещено, — это оставлять без присмотра работающие обогреватели и газовые плиты. Кроме этого, нельзя оставлять без присмотра гаджеты, включённые в розетку», — подчёркивает Виталий Бойко. В частном доме добавляется уборка территории от сухой травы и мусора.

Ревизия дома после лета звучит скучно, но на деле занимает один выходной, а спасает от десятков проблем зимой: от сорванной спины из-за неудобного стула до пожара из-за перегруженной розетки. Начните с малого: проверьте аптечку и стул за письменным столом, а дальше список сам подскажет, что делать. И пока разбираетесь с бытовыми делами, загляните в прогноз на весь сентябрь: звёзды обещают месяц не менее насыщенный, чем ревизия домашнего хозяйства.