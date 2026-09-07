От диагноза до белого халата: врач с ДЦП стал единственным в городе, кто умеет читать детскую ЭЭГ

Представьте: в кабинет к детскому врачу заходит мама с ребёнком и замирает: доктор двигается не так, как остальные. У Дмитрия Королёва из Канска детский церебральный паралич с рождения — диагноз, с которым он сам провёл в больницах всё детство. Сегодня он не пациент, а единственный в городе специалист, умеющий расшифровывать детскую электроэнцефалограмму — сложное исследование мозга. Life.ru рассказывает, как мальчик, которого возили по врачам, сам стал врачом.

От бесконечных больниц — к белому халату

От пациента детских больниц к профессии врача-педиатра. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.korolyov

Дмитрий вспоминает: никакого одного момента озарения у него не было. С детства он слишком хорошо знал дорогу в поликлинику: сначала как маленький пациент с ДЦП, потом как подросток, внимательно наблюдавший за врачами. Мысль о медицине копилась годами, а не свалилась внезапно. Выбирая профессию, он рассматривал фармакологию, лечебное дело и педиатрию, а получилось буднично: туда, где были бюджетные места, туда он и пошёл, и педиатрия стала делом жизни.

Дети с задержками развития и особые случаи

Сегодня Дмитрий работает педиатром в отделении детской реабилитации Канской больницы и одновременно врачом функциональной диагностики. Чаще всего к нему приводят детей с задержкой речевого и психоречевого развития, с тем же ДЦП, а ещё с ортопедическими нарушениями: сколиозом, плоскостопием. Каждый такой ребёнок — отдельная история и отдельный план восстановления, выстроенный индивидуально.

Родители удивляются, но вслух почти не говорят

Реакция родителей на врача с детским церебральным параличом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.korolyov

Встреча с доктором, который двигается иначе, вызывает у родителей секундное замешательство. Дмитрий признаётся: обидных слов в лицо почти никогда не говорили. «В таких случаях всегда только реакции запоминаются, удивления, недопонимания. Что-то конкретное в лицо никогда никто не говорил. Я потом узнавал эти обидные слова от медсестёр, с которыми родители общались: „Ой, что за доктор такой? А у него всё нормально“», — рассказывает Дмитрий Королёв.

Внешность и особенности тела вообще редко говорят о человеке правду — сила и профессионализм видны совсем в другом. О том, что даже привычные генетические особенности часто скрывают куда более интересные научные истории, чем принято думать, Life.ru недавно рассказывал на примере рыжеволосых людей и их необычной физиологии. Как выяснилось, за внешними отличиями почти всегда стоит наука, а не мистика или повод для косых взглядов в коридоре районной поликлиники.

Личный опыт как профессиональный инструмент

Дмитрий уверен: собственная борьба с ДЦП помогает ему разговаривать с родителями на одном языке, он на своём опыте знает, что такое страх диагноза и долгий путь к обычной жизни. Эмоционально работать с такими детьми непросто. «Да, конечно, бывает, при виде подобного ребёнка всплывают воспоминания, что со мной было», — признаётся врач, объясняя свою особую связь с семьями пациентов.

Похожий путь проходят не только обычные врачи, но и звёзды мирового масштаба: личная боль однажды превращается в дело всей жизни, а порой — и в помощь тысячам чужих людей по всему свету. Life.ru уже рассказывал, как несколько известных знаменитостей превратили собственные трагедии и диагнозы в благотворительные фонды на сотни миллионов долларов. Оказывается, история сибирского педиатра из Канска устроена по тому же принципу, что и судьбы этих мировых знаменитостей.

Как Дмитрий стал единственным в Канске специалистом по ЭЭГ

Единственный в Канске специалист по расшифровке детской ЭЭГ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.korolyov

Детская электроэнцефалограмма измеряет электрическую активность мозга через датчики на голове ребёнка и помогает увидеть то, что не видно на обычном приёме у педиатра. Расшифровывать такие снимки умеют не все, а в Канске этим прежде не занимался ни один местный специалист. В 2025 году Дмитрий прошёл курсы повышения квалификации именно по этому направлению — и решающую роль в этом сыграл вовсе не он сам.

Ну, вообще, я не единственный в городе. Это просто у меня заведующая в области, и все СМИ начали это разносить, что я якобы единственный. По факту да, но вообще нет: она просто в области, поэтому я один. Именно благодаря ей, Ковальковой Татьяне Петровне, я вообще на это пошёл. Она договорилась с руководством больницы, чтобы я поехал на эту учёбу Дмитрий Королёв

Чему учит студентов медколледжа

Помимо основной работы Дмитрий преподаёт в медицинском колледже Канска, и его больше всего заботит не объём знаний у студентов, а умение слышать других людей: качество, которого сегодняшней молодёжи часто не хватает. «Молодёжь не хочет слушать. Не только меня, вообще молодёжь сейчас либо не хочет, либо не умеет слушать. Я стараюсь донести не только медицинские знания, а то, что важно уметь слушать преподавателя, да и своих друзей», — уверен педагог.

Блог о медицине и жизнь вне работы

Блог врача-педиатра о медицине и жизнь вне работы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.korolyov

Дмитрий завёл собственный блог, где рассказывает о буднях детского врача и делится советами по детскому здоровью. Причина простая: слишком много недовольных пациентов встречается в родном городе, а разобраться, как устроена медицина изнутри, людям обычно неоткуда. «Хочется, чтобы в моём родном городе тоже знали, как у нас действует медицина. Потому что у нас столько недовольных пациентов. Я думаю, это важно, чтобы люди понимали суть работы», — объясняет он.

Врач-педиатр с ДЦП из Канска преподаёт в медколледже и ведёт блог. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.korolyov

Вне работы и блога Дмитрий — обычный отец: у него растёт двухлетний сын, с которым он гуляет и проводит почти всё свободное время. Ещё одно его увлечение звучит совсем не по-врачебному: он любит ремонтировать машины и возиться с техникой в гараже. По собственному признанию, особого хобби как такового у него давно уже нет: все свободные часы съедают домашние заботы, работа в больнице, лекции в колледже и маленький ребёнок, который требует внимания каждый день.

История Дмитрия Королёва — реальный пример того, что диагноз — не приговор. Мальчик, которого детство заставило рано узнать больничные коридоры, вырос во врача, который лечит детей, преподаёт и учит свой город смотреть на медицину с доверием. Он не считает себя героем: просто делает работу и растит сына. А иногда перемены в судьбе решает не труд, а чья-то случайная доброта: девушка из Сиднея нашла родню в Самаре благодаря записке на кладбище, потратив на поиски четыре года.