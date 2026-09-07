Магнитные бури 7–9 сентября: Солнце плюётся плазмой, а Земля на грани срыва. Когда ждать подлую атаку звезды?

Солнце будто дождалось начала новой недели, чтобы перейти в наступление. На графиках ИКИ РАН спокойные зелёные столбцы начинают тревожно тянуться вверх, а за краем звезды продолжают греметь загадочные взрывы. Что скрывается на её обратной стороне и когда космическая канонада доберётся до Земли?

Солнце выбрасывает плазму: что увидели учёные ИКИ РАН

Активные области выходят на видимую сторону Солнца: когда выбросы смогут угрожать Земле. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Самая пугающая часть истории сейчас разворачивается там, куда земные телескопы почти не могут заглянуть. На левом краю Солнца один за другим появляются огромные выбросы вещества, однако источники взрывов всё ещё находятся на обратной стороне звезды. Учёные видят последствия, но пока не знают ни точного размера активных областей, ни количества накопленной в них энергии.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили: «Резкая активизация солнечной активности наблюдается на снимках, поступающих с космических телескопов и коронографов. Главным её признаком являются множественные выбросы плазмы на левом (восточном) краю звезды».

Сейчас выброшенное вещество не может направиться к Земле из-за расположения источников взрывов. Однако спокойствие может оказаться временным. Если солнечная активность сохранится четыре-пять суток, скрытые области выйдут на видимую сторону звезды и приблизятся к линии Солнце — Земля. Тогда новые облака плазмы уже смогут отправиться прямо в сторону нашей планеты.

Будут ли магнитные бури 7, 8 и 9 сентября 2026 года

Официальный график магнитных бурь на 7–9 сентября 2026 года: когда будет геошторм? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 7 сентября 2026 года? Согласно свежему прогнозу ИКИ РАН, в понедельник звезда позволит Земле перевести дух лишь в первой половине суток. Ночью и утром индекс Kp будет колебаться примерно от 1,3 до двух баллов, что соответствует спокойной магнитосфере. Но ближе к вечеру зелёные столбцы начнут стремительно расти: сначала до трёх баллов, а к полуночи — примерно до 3,7. Вероятность полноценной магнитной бури 7 сентября составляет 31%. Ещё 40% приходится на возбуждённую магнитосферу и лишь 29% — на полностью спокойный сценарий. Иными словами, затишье есть на графике, но устойчивым его точно не назовёшь, так как к ночи магнитный щит планеты начнёт сдавать позиции.

Будет ли магнитная буря 8 сентября 2026 года? Вторник станет самым тревожным днём по общей вероятности геошторма. Красный сектор разрастается сразу до 55%, жёлтый занимает ещё 40%, а на спокойную магнитосферу остаётся жалких 5%. Шанс пережить сутки без космической встряски стремительно близится к нулю. Уже с полуночи индекс Kp поднимется примерно до 4,3 балла, а с утра приблизится к отметке 4,7. На этом уровне магнитосфера может продержаться несколько часов подряд. Формально это ещё не буря, так как красная зона начинается при Kp 5. Однако до неё Земле будет не хватать всего нескольких десятых балла. Любое неожиданное усиление солнечного ветра способно сорвать хрупкое равновесие раньше, чем предполагает расчёт.

Вероятность магнитных бурь на трое суток: официальный расчёт ИКИ РАН на 7–9 сентября. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 9 сентября 2026 года? Среда готовит главный удар этих трёх суток. По суточной диаграмме вероятность бури снизится до 21%, а спокойного состояния вырастет до 59%. Но расслабляться рано, ибо почасовой график показывает короткий и опасный провал в красную зону. Около 06:00 по московскому времени индекс Kp подскочит примерно до 4,7 балла, а в промежутке с 09:00 до 12:00 достигнет уже заветных пяти. Это уже полноценная слабая магнитная буря уровня G1. После полудня удар начнёт ослабевать, и показатель опустится примерно до 3,7 балла, а к концу суток — до трёх.

Как помочь себе во время магнитной бури

Что делать во время магнитной бури: рекомендации для метеозависимых людей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Людям, которые чувствительно реагируют на изменения погоды и геомагнитной обстановки, в самые напряжённые часы лучше перестраховаться. Как помочь себе во время магнитной бури? Постарайтесь выспаться и не нарушать привычный режим сна.

Пейте достаточно воды и не пропускайте приёмы пищи.

Ограничьте алкоголь, энергетики и кофе: они могут усилить сердцебиение, тревожность и головную боль.

По возможности перенесите тяжёлые тренировки, переработки и эмоционально напряжённые дела.

Если у вас есть гипертония или заболевания сердца, держите под рукой тонометр и принимайте назначенные врачом препараты по обычной схеме. Самостоятельно менять дозировку нельзя.

При головной боли отдохните в тихом помещении, уменьшите яркость экранов, выпейте воды и постарайтесь расслабиться.

Ближайшие трое суток превратятся для магнитосферы в испытание на прочность: 7 сентября Земля почувствует первые толчки, 8-го окажется на грани бури, а утром 9-го график наконец вспыхнет красным. И пока учёные пытаются понять, что скрывается на обратной стороне Солнца, главный вопрос остаётся открытым: станет ли G1 финалом этой истории или лишь первой репетицией перед куда более мощным ударом? А пока Солнце готовит магнитный удар, земная погода тоже не даёт расслабиться. Москву накрыл гигантский циклон, который спутники Роскосмоса рассмотрели из космоса.