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Регион
Опубликовано 6 сентября, 11:26

Москва попала под удар циклона: Спутники Роскосмоса показали над столицей гигантский вихрь

Спутники Роскосмоса сняли циклон, заливший Москву на выходных

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москву в ближайшие несколько дней ждут сильные осадки из-за циклона, который пришёл в столичный регион накануне. В Роскосмосе показали, как атмосферный вихрь выглядит из космоса.

Спутники Роскосмоса показали циклон, надвигающийся на Москву. Фото © Telegram / Роскосмос

Спутники Роскосмоса показали циклон, надвигающийся на Москву. Фото © Telegram / Роскосмос

Кадры с высоты орбиты опубликовала пресс-служба Роскосмоса. На снимках запечатлена масштабная облачная система, накрывшая столичный регион. Съёмку провели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Полученные изображения позволяют увидеть циклон в масштабе, недоступном с земли. Сильные осадки ожидаются в Москве в течение ближайших нескольких дней. Причиной непогоды стал циклон, пришедший в столицу вчера.

Дожди в Петербурге превысили суточный рекорд по осадкам за всю историю
Дожди в Петербурге превысили суточный рекорд по осадкам за всю историю

Ранее стало известно, что переменчивая погода ожидает Москву этой осенью: периоды потепления могут чередоваться с ощутимыми похолоданиями. В целом сезон, по прогнозу Гидрометцентра России, должен пройти близко к климатической норме. Для сентября синоптики допускают небольшое превышение привычных температурных показателей.

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Милена Скрипальщикова
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