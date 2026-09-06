Москва попала под удар циклона: Спутники Роскосмоса показали над столицей гигантский вихрь

Москву в ближайшие несколько дней ждут сильные осадки из-за циклона, который пришёл в столичный регион накануне. В Роскосмосе показали, как атмосферный вихрь выглядит из космоса.

Спутники Роскосмоса показали циклон, надвигающийся на Москву. Фото © Telegram / Роскосмос

Кадры с высоты орбиты опубликовала пресс-служба Роскосмоса. На снимках запечатлена масштабная облачная система, накрывшая столичный регион. Съёмку провели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Полученные изображения позволяют увидеть циклон в масштабе, недоступном с земли. Сильные осадки ожидаются в Москве в течение ближайших нескольких дней. Причиной непогоды стал циклон, пришедший в столицу вчера.

Ранее стало известно, что переменчивая погода ожидает Москву этой осенью: периоды потепления могут чередоваться с ощутимыми похолоданиями. В целом сезон, по прогнозу Гидрометцентра России, должен пройти близко к климатической норме. Для сентября синоптики допускают небольшое превышение привычных температурных показателей.