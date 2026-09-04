Дожди в Петербурге превысили суточный рекорд по осадкам за всю историю

Проливные дожди в Санкт-Петербурге поставили новый суточный рекорд по количеству осадков. За сутки городские метеостанции зафиксировали не менее 44 мм дождя. Прежний максимум составлял 23 мм и держался с 1982 года.

«Ещё никогда, за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице за одни сутки не выпадало столько дождей», — написал синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

По уточнённой информации на вечер 4 сентября, за последние сутки в Санкт-Петербурге выпало 44 мм осадков, из них 3 мм пришлись на ночь и ещё 41 мм — на день. Этот объём составляет 77% от нормы осадков за весь сентябрь.

Сейчас сильные дожди уже ушли из Санкт-Петербурга. В ночь на 5 сентября и в течение дня в городе ожидаются небольшие кратковременные осадки.

Ранее Life.ru писал, что с 4 по 7 сентября в нескольких российских регионах прогнозируют сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. По данным Гидрометцентра России, активный атлантический циклон принесёт осадки и усилит ветер на Северо-Западе европейской части страны. На Дальний Восток в то же время повлияет монгольский циклон.