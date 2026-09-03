Осень покажет характер: Россию накроют ливни, град и первые заморозки

Сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер ожидаются в ряде российских регионов с 4 по 7 сентября. О предстоящем ухудшении погоды сообщили синоптики Гидрометцентра России.

На Северо-Запад европейской части страны придёт активный атлантический циклон, который станет причиной осадков и усиления ветра. Одновременно на Дальний Восток окажет влияние монгольский циклон.

В Москве и Калужской области в субботу, 5 сентября, прогнозируются сильные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. При этом в отдельных регионах страны сохранится противоположная погодная ситуация.

В Сибири и Забайкалье ожидаются заморозки до минус пяти градусов. В то же время в Свердловской области температура останется выше климатической нормы на семь градусов и более.

Кроме того, высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохранится в ряде районов юга России, Сибири и Дальнего Востока. Синоптики продолжают отслеживать развитие атмосферных процессов в начале осени.

Ранее сообщалось, что выходные в Москве окажутся дождливыми из-за балтийского циклона. 5 и 6 сентября столичный регион накроют дожди и порывистый ветер. Причиной станет циклон, который активно развивается над Балтикой и постепенно смещается на северо-запад европейской части России. В его границах окажется и Московский регион. Самым ненастным днём станет суббота. В столице будет облачно, местами пройдут сильные дожди. Ночью температура составит плюс 12–14 градусов, днём воздух прогреется не выше 16–18 градусов.