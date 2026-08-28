Погода в сентябре 2026: прогноз на первый месяц осени — тепло, дожди или заморозки Оглавление Общая картина: что говорят синоптики о погоде в сентябре 2026 Погода на 1 сентября: чего ждать в День знаний Погода в Москве 1 сентября Погода в Санкт-Петербурге 1 сентября Прогноз по регионам — детальный обзор Центральная Россия и Москва Санкт-Петербург и Северо-Запад Юг России, Крым и Кавказ Поволжье Урал Сибирь Дальний Восток Аномалии и опасные явления — к чему готовиться Сентябрьская погода в народных приметах — сбывается ли? Как подготовиться к погоде в сентябре 2026: советы Для дачников Для туристов Для родителей школьников Ответы на вопросы (FAQ) Насколько точен долгосрочный прогноз на сентябрь? Будет ли дождь 1 сентября в Москве? Когда придёт бабье лето в 2026 году? Когда ждать первых заморозков? Какая погода лучше для отдыха на юге — в начале или в конце сентября? Можно ли доверять народным приметам о погоде? Заключение Прогноз погоды на сентябрь 2026 в России: температура, осадки, погода на 1 сентября. Данные по Москве, СПб, югу и Сибири. Народные приметы сентября. 27 августа, 22:20 Какая погода будет в сентябре 2026 в регионах России: от тепла до ливней. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сентябрь — первый месяц осени, он символизирует конец летнего сезона отпусков и начало учебного года. Мы собрали предварительный прогноз погоды на сентябрь 2026 года — что говорят синоптики о температуре и осадках, чего ждать 1 сентября, в День знаний, как будет вести себя погода по регионам России и когда придёт бабье лето.

Общая картина: что говорят синоптики о погоде в сентябре 2026

По данным Гидрометцентра России, температурный фон в сентябре будет близок к средним многолетним значениям, однако в отдельных регионах ожидаются заметные отклонения от нормы. Как рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев, теплее нормы будет на северо-западе европейской части России — в Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях, в Карелии, Архангельской области и Коми, а также на Таймыре и в Приморье.

Холоднее обычного сентябрь может оказаться в ряде районов Сибири, на севере Якутии, в северной половине Магаданской области, на Чукотке и севере Камчатки, а также в Забайкальском крае и Амурской области.

Для Центральной России и большей части Русской равнины ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует классическое бабье лето: среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, а осадков выпадет на 20–40% меньше обычного. При этом климатическая норма сентября для Москвы — около +11,9 °C в среднем за месяц (днём около +16 °C, ночью около +8 °C), для Санкт-Петербурга — около +12,4 °C.

Важно понимать: долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер и оправдываются в среднем на 70–80%. Точные значения температуры и осадков на конкретные даты уточняются метеослужбами ближе к событию, обычно за 5–10 дней.

Погода на 1 сентября: чего ждать в День знаний

Какая погода будет на День знаний 1 сентября в России. Фото © ТАСС / Александр Река

1 сентября — это не только первый день осени, но и День знаний. Люди интересуются прогнозом погоды на эту дату, чтобы подготовиться к праздничным линейкам. На конец августа 2026 года основные метеорологические центры обещают умеренно тёплую и сухую погоду.

Погода в Москве 1 сентября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещает 1 сентября переменную облачность без осадков: утром +7…+10 °C, днём +16…+19 °C — по его оценке, это соответствует климатической норме начала осени.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов даёт похожую картину: утром во время школьных линеек +15…+17 °C, днём +22…+24 °C, при этом вероятность осадков сохраняется, а точная информация появится ближе к дате. Его коллега из того же центра Александр Ильин называет дневные значения +17…+19 °C, без осадков.

Погода в Санкт-Петербурге 1 сентября

В Северной столице 1 сентября синоптики ожидают более прохладную и пасмурную погоду, чем в Москве: днём порядка +14…+17 °C, ночью около +9 °C, с вероятностью небольшого дождя. Санкт-Петербург, как и в июле, чаще выбивается из общего тёплого тренда остальной страны из-за влияния атлантических циклонов.

В других крупных городах 1 сентября обойдётся без резких сюрпризов: дожди возможны в Красноярске и Нижнем Новгороде, тогда как на юге страны — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи — сохранится летнее тепло. Стоит подчеркнуть: это предварительные данные, и родителям школьников стоит проверить прогноз ещё раз за день-два до линейки — долгосрочный прогноз на конкретную дату может измениться.

Прогноз по регионам — детальный обзор

Центральная Россия и Москва

Синоптики ожидают в Центральном федеральном округе тёплый и сравнительно сухой сентябрь. По оценке Тишковца, температура здесь будет выше нормы на 1,5–2 градуса, а осадков выпадет на 20–40% меньше обычного. В отдельных сценариях в начале месяца возможны дни с прогревом до +20…+24 °C, однако к середине месяца ожидается заметное похолодание — по некоторым прогнозам, до +6…+11 °C, — после которого температура может снова подняться. Такие температурные качели характерны именно для сентября: лето постепенно, но не линейно уступает место осени.

Санкт-Петербург и Северо-Запад

По данным Гидрометцентра, северо-запад европейской части России — один из немногих регионов, где сентябрь 2026 года ожидается теплее нормы. В список территорий с положительной температурной аномалией попали Ленинградская, Калининградская и Мурманская области, Карелия, Архангельская область и Коми. При этом сама погода в Петербурге останется более переменчивой, чем в Центральной России: устойчивые антициклоны здесь чередуются с атлантическими циклонами, которые несут дожди и понижение температуры.

Будет ли тепло в сентябре 2026. Фото © Life.ru

Юг России, Крым и Кавказ

Юг страны в сентябре традиционно остаётся самым тёплым регионом, и 2026 год не станет исключением. По оценке синоптиков, в Крыму средняя месячная температура воздуха будет на полградуса-градус выше климатической нормы, а дефицит осадков составит 20–30%. На большей части Черноморского побережья Кавказа — в Краснодарском крае, Сочи, Анапе, Геленджике — днём в первой половине сентября сохранится температура около +30 °C, что делает начало месяца хорошим временем для завершения пляжного отпуска.

Поволжье

Приволжский федеральный округ, по данным Гидрометцентра, входит в зону, где на юге региона наиболее вероятен дефицит осадков в сентябре. Это означает риск сохранения сухой почвы после жаркого лета и повышенное внимание к пожарной безопасности в степных районах, особенно в первой половине месяца.

Урал

Для Уральского округа Гидрометцентр прогнозирует повышенное количество осадков на севере региона в сентябре. В сочетании с сезонным снижением температуры это создаёт условия для более пасмурной и сырой погоды по сравнению с южными регионами страны.

Сибирь

Картина по Сибири неоднородная. В ряде районов, а также на севере Якутии, ожидается похолодание ниже климатической нормы. Одновременно Гидрометцентр отмечает вероятность повышенного количества осадков в отдельных сибирских регионах. Жителям Сибири стоит готовиться к более раннему, чем в среднем по стране, приходу настоящей осенней погоды.

Дальний Восток

Приморье, по данным Гидрометцентра, попадает в зону положительной температурной аномалии вместе с северо-западом европейской части страны. Однако для остальных дальневосточных регионов сентябрь может принести дискомфорт: Хабаровский край, Сахалин и Камчатку в первые недели осени способны накрыть мощные циклоны с дождями и ветром, а на севере Камчатки и Чукотке ожидается похолодание ниже нормы.

Аномалии и опасные явления — к чему готовиться

Главная особенность сентября 2026 года по сравнению с летними месяцами — резкий рост риска первых заморозков, особенно в северных и сибирских регионах, а также в Забайкалье и Амурской области, где Гидрометцентр прогнозирует похолодание ниже климатической нормы. Дачникам в этих регионах стоит заранее продумать защиту оставшихся культур.

Второй риск — дефицит осадков и сохраняющаяся после жаркого лета сухость почвы в Поволжье, на юге Центрального и востоке Южного федеральных округов. Это повышает пожароопасность в лесах и на торфяниках, особенно в первой половине месяца, пока сохраняется тёплая погода.

Третий фактор — резкие температурные перепады в Центральной России: периоды тепла до +20…+24 °C способны за несколько дней сменяться заметным похолоданием. Такие качели — обычная особенность сентября, а не аномалия, но именно с ними чаще всего связаны простудные заболевания в межсезонье. На Дальнем Востоке, в свою очередь, основной риск — циклоны с сильными дождями и ветром, характерные для начала осени в этом регионе.

Сентябрьская погода в народных приметах — сбывается ли?

Народные приметы на сентябрь: работают или нет? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сентябрь в народном календаре плотно связан с приходом осени и ожиданием бабьего лета, а наши предки веками накапливали наблюдения о том, как вести себя в переходный сезон. Считалось, что, если в начале сентября много паутины на растениях, осень будет долгой и сухой, а сильный отлёт птиц в первой половине месяца сулит раннюю и суровую зиму. Другая примета связывала обильный урожай рябины с морозной зимой, а тёплый и сухой сентябрь — с ненастным октябрём.

Насколько эти наблюдения соответствуют реальности? Отлёт птиц действительно чувствительный индикатор: перелётные виды реагируют на понижение температуры и сокращение светового дня, поэтому раннее начало отлёта может указывать на приближающееся похолодание — здесь есть рациональное зерно. А вот связь между урожаем рябины и суровостью зимы, как и большинство долгосрочных примет, скорее совпадение: урожайность растений зависит от условий предыдущих сезонов, а не является предвестником погоды через месяцы вперёд.

Само явление бабьего лета, которое традиционно связывают с днём Симеона Летопроводца 14 сентября, тоже не имеет фиксированной календарной даты — метеорологи ориентируются не на число, а на реальную атмосферную ситуацию: было ли заметное похолодание и пришёл ли после него устойчивый антициклон. Народные приметы остаются интересной частью культурного наследия и рабочим ориентиром в походных условиях, но не заменяют официальный прогноз синоптиков.

Как подготовиться к погоде в сентябре 2026: советы

Для дачников

После жаркого и местами засушливого лета почва во многих регионах будет пересушенной, поэтому полив в первой половине сентября лучше не прекращать резко, а сокращать постепенно.

С приближением заморозков — особенно в северных регионах, Сибири, Забайкалье и Амурской области — стоит заранее укрыть теплолюбивые культуры и завершить уборку урожая до похолодания. Погода в сентябре напрямую влияет и на грибной сезон: тёплые дожди в середине месяца традиционно провоцируют пик волны опят, а сухая погода в начале сентября больше подходит для белых грибов и подберёзовиков.

Для туристов

Если хочется застать ещё тёплое море, первая половина сентября — оптимальное время для черноморских курортов: в Сочи, Анапе и Геленджике днём ещё сохраняется температура около +30 °C. Ближе к концу месяца на юге страны, а также в Крыму вероятность дождей и снижение температуры воды заметно повышаются. Для поездок в Центральную Россию и на северо-запад стоит брать с собой вещи на разную погоду — от лёгкой куртки до тёплого свитера, — учитывая возможные температурные качели.

Для родителей школьников

По предварительным прогнозам, 1 сентября в Центральной России ожидается сухая и умеренно тёплая погода — днём порядка +17…+24 °C по разным оценкам синоптиков, утром прохладнее, около +7…+15 °C.

На линейку стоит выбрать многослойный образ, чтобы не замерзнуть утром и при этом быть готовым к тому, что к середине дня воздух прогреется. В Санкт-Петербурге и на северо-западе имеет смысл взять с собой зонт на случай кратковременного дождя.

Погода на сентябрь в 2026 в Центральной России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ответы на вопросы (FAQ)

Насколько точен долгосрочный прогноз на сентябрь?

Долгосрочные прогнозы Гидрометцентра и других метеослужб оправдываются примерно на 70–80%: они верно показывают общее направление тренда — будет ли теплее или холоднее нормы, много ли будет осадков, — но не гарантируют точную температуру на конкретный день. Наиболее точные данные появляются за 5–10 дней до даты.

Будет ли дождь 1 сентября в Москве?

По большинству прогнозов на конец августа 2026 года, 1 сентября в Москве ожидается переменная облачность и в основном сухая погода, хотя отдельные синоптики не исключают вероятности небольшого дождя утром.

Когда придёт бабье лето в 2026 году?

По предварительным прогнозам синоптиков, наиболее вероятным периодом для бабьего лета в Центральной России остается вторая декада сентября, но точная дата и продолжительность пока не определены — рассматривается как один длинный тёплый период, так и несколько коротких волн тепла. Подробнее о том, будет ли бабье лето, читайте в материале Life.ru.

Когда ждать первых заморозков?

Раньше всего заморозки возможны в Сибири, Забайкалье, Амурской области и на севере Якутии — в этих регионах Гидрометцентр прогнозирует температуру ниже климатической нормы уже в сентябре. В Центральной России и на большей части Русской равнины устойчивого похолодания в первый месяц осени, по предварительным оценкам, не ожидается.

Какая погода лучше для отдыха на юге — в начале или в конце сентября?

Начало сентября на черноморских курортах теплее и стабильнее: температура воздуха и воды ещё близка к летним значениям. К концу месяца вероятность дождей и снижение температуры увеличиваются, хотя юг России и Крым остаются самыми тёплыми регионами страны даже в этот период.

Можно ли доверять народным приметам о погоде?

Народные приметы основаны на многовековых наблюдениях за природой и иногда отражают реальные закономерности — например, поведение птиц перед похолоданием. Но как точный прогноз на конкретную дату они не работают: современные метеорологические модели дают куда более достоверную картину, а приметы лучше воспринимать как культурное наблюдение, а не замену официальному прогнозу.

Заключение

Сентябрь 2026 года принесёт температурные перепады. На северо-западе европейской части страны и в Приморье будет теплее обычного. В Центральной России возможно бабье лето с сухой и тёплой погодой во второй половине месяца. В некоторых регионах Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке ожидается раннее похолодание и дождливые циклоны. Планируйте завершение летнего сезона и подготовку к школе, учитывая региональные особенности. Следите за обновлениями Гидрометцентра, особенно если вам нужен точный прогноз на 1 сентября или период бабьего лета.

Авторы Анна Розанова