Дождь и ветер ждут москвичей на День города из-за циклона с Балтики

Праздничные выходные в Москве пройдут под дождём: 5 и 6 сентября столичный регион окажется во власти балтийского циклона. Он принесёт падение атмосферного давления и порывистый ветер, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Порывистый ветер и дожди ожидаются в столице в выходные, причиной такой погоды станет циклон, активно развивающийся над Балтикой: постепенно он станет перемещаться на северо-запад европейской территории России, и в его границах окажется Московский регион», — пояснили синоптики.

Самым ненастным днём станет суббота, 5 сентября. В столице будет облачно, пройдут дожди, местами сильные.

«Ночью в Москве ожидается плюс 12–14 градусов, днём — не выше 16–18 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, который местами может усиливаться в порывах до 17 м/с», — отметили в Гидрометцентре.

В воскресенье облака начнут расходиться, однако небольшие и местами умеренные осадки сохранятся. Ночью температура опустится до плюс 10–12 градусов, а днём воздух прогреется максимум до 17 градусов.

Москва отметит 879-летие 5 и 6 сентября. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и детские программы пройдут в центре, городских парках и на районных площадках.

Почти летнее тепло сохранится в столице до конца рабочей недели, после чего погода резко изменится. За праздничные выходные в Москве может выпасть более трети месячной нормы осадков. Основной удар непогоды ожидается в субботу, когда циклон принесёт ливни, прохладу и сильный ветер.