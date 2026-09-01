Москва отметит 879-летие без фейерверков

В Москве в дни празднования Дня города запуск фейерверков не запланирован. Такой информацией делится РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

В этом году торжества, приуроченные к 879-й годовщине основания столицы, запланированы на 5 и 6 сентября. По словам собеседника агентства, организация салютов в праздничную программу не входит.

«Фейерверков в Москве в день города не запланировано», — заявил источник агентства.

Ранее Life.ru писал, что к празднованию Дня города выпустили хроникально-художественный сериал под названием «Москва и москвичи». Все 32 серии уже доступны на отечественных видеоплатформах, включая Okko, Wink и Premier. Основой проекта стала одноимённая книга писателя и журналиста Владимира Гиляровского. Каждый выпуск представляет собой отдельный городской репортаж о приключениях автора в разных районах столицы.